Bauausschuss will Heideweg und Wiesenweg in Grußendorf auch ohne weitere Förderung ausbauen

Sassenburg

Eine ganze Reihe von Plänen ist für die öffentliche Auslegung vorgesehen. Der Bauausschuss der Gemeinde Sassenburg warf in seiner Sitzung am Mittwochabend noch einmal einen Blick darauf – und zwar sehr intensiv. Die Beratung zog sich über vier Stunden, obwohl man letztlich den Vorschlägen der Verwaltung weitestgehend folgte.

Heideweg und Wiesenweg in Grußendorf sollen ausgebaut werden. Dafür sind Fördermittel aus dem Dorfentwicklungsprogramm bereits bewilligt worden. Man könnte noch einen weiteren Topf anzapfen, würde dann aber riskieren, die anderen Zuschüsse zu verlieren. Wie zuvor der Grußendorfer Ortsrat sprach sich auch der Bauausschuss dafür aus, die Planung zum Ausbau unabhängig von der Entscheidung über die Gewährung weiterer Finanzmittel voranzutreiben. Die Planungsleistungen sollen ausgeschrieben werden in Höhe von 45 000 (Heideweg) und 75 000 Euro (Wiesenweg).

Kosten für Anlieger an neuer Feuerwehr Grußendorf noch offen

Vor der Auslegung des Bebauungsplanes „Im Dorfe“ in der geänderten Fassung, kam im Ausschuss Kritik daran auf, dass dort 44 Wohneinheiten und ein Kindergarten auf privatem Baugrund entstünden. Da die Gemeinde aber kein Vorkaufsrecht für die Fläche geltend machen konnte, blieb nur die Zusammenarbeit mit einem Investor, erklärte Vorsitzender Claus Schütze gegenüber der AZ. Einen Antrag von Andreas Kautzsch, die öffentliche Auslegung zunächst zurückzustellen, lehnte der Ausschuss ab.

Beim B-Plan „Feuerwehr Grußendorf“ diskutierte man über die Breite der geplanten Zufahrtsstraße und die noch offenen Kosten für die Anlieger. Letztlich stimmte der Ausschuss aber der öffentlichen Auslegung zu. Gleiches galt für die Änderung des B-Planes „Holzplatz“ in Triangel. Diese soll eine Wohnanlage für altersgerechtes, barrierefreies Wohnen sowie Grundstücke für weitere Wohnbebauung und den Neubau eines größeren Kindergartens auf einer Gesamtfläche von rund 2,8 Hektar ermöglichen. Zu klären sei noch, wie das alles realisiert werden soll – mit einem Investor oder ohne, sagte Schütze. Den Antrag, dort statt eines Dorfgebietes lediglich ein allgemeines Wohngebiet auszuweisen, lehnt der Ausschuss mehrheitlich ab.

Zum Wasserrechtsantrag für die Wiedervernässung des Großen Moores bei Gifhorn durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz war eine Stellungnahme der Gemeinde Sassenburg gefragt. Diese ergänzte der Ausschuss auf Hinweis von Detlef Junge (Grüne) dahingehend, dass zum Schutz der fraglichen Flächen zusätzlich ein Damm errichtet werden sollte. Sonst bestehe das Risiko, Teile des Moores auszutrocknen.

Gegen die Zusammenlegung der Unterhaltungsverbände Oberaller, Ohre und Ise zum Aller-Ohre-Ise-Verband sprach aus Sicht des Ausschusses nichts. Auch einem Flächentausch in der Gemarkung Triangel stimmte man zu - allerdings unter der Bedingung, dass die Gemeinde nicht allein für die Verfahrenskosten in Höhe von rund 1500 Euro aufkommt, sondern sie sich mit ihrem Vertragspartner teilt.

Ausschuss will keinen Müllplatz an den Mühlenfuhren

Einen Befreiungsantrag zwecks Errichtung eines 1,8 Meter hohen Zaunes am Appeldamm in Triangel lehnte der Ausschuss dagegen ab. Ebenso den BIG-Antrag auf Bau eines Müllplatzes am Wochenendhausgebiet Mühlenfuhren zwischen Grußendorf und Stüde. „Die Bewohner kommen bei den Müllentsorgungsgebühren eh schon günstig weg und der Platz würde nichts an Problemen mit illegaler Müllentsorgung ändern“, fasste Schütze die Gründe des Ausschusses für die Ablehnung zusammen.

Von Ron Niebuhr