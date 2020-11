Sassenburg

Jahrelang ging es hin und her mit dem Bahnhof Neudorf-Platendorf, doch nun ist die Schließung endgültig. Mitte Dezember wird in dem Ort der letzte Zug halten. Doch das geschieht im Zuge einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Schließung ermöglicht erst bessere Taktung auf der Schiene

Seit Jahren gibt es in der gesamten Region den Wunsch, den Schienenverkehr auf der Strecke Braunschweig – Gifhorn – Uelzen auf einen Stundentakt anzuheben und damit die Nutzung der Bahn entscheidend attraktiver zu machen. Dieses Ziel wird Mitte Dezember mit dem neuen Fahrplan der Bahn erreicht. „Die Umsetzung kann aber leider nur realisiert werden, wenn gleichzeitig der Bahnhaltepunkt Neudorf-Platendorf geschlossen wird. Die Zeiteinsparung durch Auslassen dieses Haltepunktes ist dabei der entscheidende Faktor“, erläutert Dirk Behrens von der Gemeinde Sassenburg.

Dafür gibt es eine Verbesserung der Busanbindung

Nachteile soll es für die Neudorf-Platendorfer jedoch nicht geben. Die Anzahl der Busverbindungen wird im Gegenzug deutlich erhöht. „Und das, obwohl vermutet wird, dass zu einzelnen Zeiten nur mit sehr wenigen Fahrgästen zu rechnen ist. Hier wird also im Interesse einer guten Gesamtlösung die Attraktivität des ÖPNV vor die Wirtschaftlichkeit gestellt“, erläutert Behrens.

Weitere Direktbusse nach Gifhorn im Angebot

Im Ergebnis würden die Veränderung erhebliche Vorteile für die Bevölkerung von Neudorf-Platendorf bringen. Künftig werden die Busse so getaktet, dass sie vom Stundentakt der Bahn in vollem Umfang partizipieren. Ganz nebenbei wird es weitere Direktbusse nach Gifhorn geben. Die Wartezeiten beim Umstieg werden so gering wie möglich gehalten. Gut, dass am neuen Bahnhof Triangel drei Halteplätze für Busse am Bahnhof Triangel entstehen, um eine erhöhte Anzahl an Bussen – auch als Zubringer zur Bahn – abfertigen zu können.

Von der deutlichen Ausweitung des Busverkehrs werden aber nicht nur die Fahrgäste profitieren, die nach Gifhorn weiterfahren oder in Triangel die Bahn nutzen werden, sondern auch diejenigen, die etwa zum Einkaufen nach Triangel wollen.

Alt und Jung sollen von den neuen Plänen profitieren

Und nicht zuletzt werden die Busfahrten insbesondere in den Abstand- und Nachtstunden spürbar ausgeweitet. Montag bis Freitag beginnen die Busfahrten einer neuen Linie 175, die zwischen Gifhorn und Neudorf-Platendorf „Iseweg“ verkehrt, ab 4.59 Uhr in Richtung Gifhorn und um 5.33 Uhr aus Gifhorn nach Neudorf-Platendorf. Sie enden in Richtung Gifhorn um 22.59 Uhr und in der Gegenrichtung, also aus Gifhorn kommend, um 23.36 Uhr, am Freitag und Samstag sogar erst um 00.36 Uhr. Das alles im Stundentakt. Profitieren dürften somit alle, Jung und Alt. Die neuen Fahrpläne werden in Kürze zusammen mit einer Presseinformation des Regionalverbandes Braunschweig veröffentlicht.

