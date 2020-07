BIG will Videoüberwachung an der Grußendorfer Schule vorbereiten

Grußendorf

Seit längerem fordert die BIG Sassenburg, an der Grundschule in Grußendorf eine Videoüberwachung zu installieren – um Sachbeschädigungen zu verhindern. Jetzt stand das Thema im Ordnungsausschuss der Gemeinde auf der Tagesordnung. Die Verwaltung hatte Vertreter der Polizei und der Landesbehörde für Datenschutz dazu geladen.

Im aktuellen Antrag der BIG ging es allerdings nicht um die Videoüberwachung an sich – sondern um Vorbereitungsmaßnahmen, um diese später bei Bedarf mit wenig Aufwand installieren zu können. So sollen Leerrohre installiert werden, um in diesen die Kabel für eine Videoüberwachung verlegen zu können. Das soll nicht nur an der Grußendorfer Schule passieren, sondern auch am Bahnhofsvorplatz in Triangel, der neu angelegt wird. „An der Schule haben wir schon länger Probleme mit Sachbeschädigung und Graffiti. Es war schon einmal Geld für eine Kamera vorgesehen, die wurde aber nicht installiert. Und in Triangel am Bahnhof sieht es manchmal aus, als ob dort wilde Partys gefeiert werden“, begründete BIG-Sprecher Andreas Kautzsch den Antrag. Mit entsprechender Überwachungstechnik könne Sachbeschädigungen und Diebstählen entgegengewirkt werden.

Eingriff in die Persönlichkeitsrechte

Für Dirk Behrens, Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung, stellt dagegen eine solche Überwachung einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Er sehe auch nicht die Notwendigkeit: Seit das Schulgelände im Herbst eingezäunt wurde, habe es nur noch einen Fall von Graffiti gegeben, zudem seien die Schäden gering. Klaus Ahne von der Gifhorner Polizei hatte dazu Zahlen mitgebracht. Seit Beginn 2018 habe er für die Grußendorfer Schule acht Vorfälle in den Unterlagen gefunden mit einer geschätzten Gesamtschadenssumme von etwas mehr als 5000 Euro – darunter 2000 Euro aus den jüngsten Schmierereien. Am Bahnhof in Triangel habe es in der Zeit drei Vorfälle gegeben. Kautzsch bezweifelte die Höhe der von Ahne genannten Schadenssummen und beantragte: „Wenn die Reinigung nicht teurer als 2000 Euro ist, dann sollte die Gemeinde das Schulgebäude unverzüglich in den Sommerferien reinigen lassen.“ Dieser Antrag wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt – ebenso wie der Antrag auf die Installation der Leerrohre.

Zur Entscheidung der Mehrheit der Ausschussmitglieder dürfte – neben den befürchteten Kosten für eine rechtskonforme Überwachung – die Stellungnahme von Dieter Feldschnieders von der Landesbehörde für Datenschutz mit beigetragen haben. Ihm zufolge sei eine Videoüberwachung an der Schule während der Schulzeiten nicht erlaubt, außerhalb der Schulzeiten dürfte die Gemeinde aufzeichnen, da es sich um ein eingezäuntes Gelände handelt – wenn es keine anderen geeigneten Mittel gebe und die Verhältnismäßigkeit vorhanden sei. Angesichts der geringen Schadenshöhe aber sei das fraglich. Außerdem müsste sicher gestellt sein, dass bei Veranstaltungen wie Elternabenden keine Aufzeichnungen stattfänden. Am öffentlich zugänglichen Bahnhofsvorplatz dürfe die Gemeinde zur Gefahrenabwehr überwachen, aber nur über einen Monitor, vor dem jemand sitze, wenn die Kamera läuft. Bei Bedarf wäre dann die Polizei zu rufen – die allerdings auch den Überwachungsauftrag von der Gemeinde erhalten könne: „Die Gemeinde bezahlt alles, die Polizei überwacht“, so Feldschnieders. Doch auch hier gelte die Verhältnismäßigkeit, und die würde von der Landesbehörde geprüft.

Von Thorsten Behrens