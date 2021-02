Die Eltern kommen per Auto durch den Bokensdorfer Weg, lassen ihre Kinder an der Schule raus, biegen links in die Straße An der Kapelle ein und fahren zurück zum Bokensdorfer Weg. BIG-Ratsherr Andreas Kautzsch möchte das Abbiegen in die kleine Straße durchs Neubaugebiet verhindern, damit die Eltern über die Friedhofsstraße weiter fahren. Da ist er im Rat aber der einzige.