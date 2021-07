Westerbeck

Was mit gemeinsamen Arbeitseinsätzen im Moor seinen Anfang nahm, setzte sich am Dienstag im Bau von Hochbeeten fort: die Kooperation der IGS Sassenburg mit dem Gifhorner Kreisverband des Nabu. Zwölf Schülerinnen und Schüler aus dem Wahlpflichtkursus Schulgarten des achten Jahrganges werkelten eifrig.

Zusammen mit Lehrerin Tanja Nies sowie Serafina Anzinger, Teresa Bär und Charleen Patz vom Nabu fertigten sie die Hochbeete aus Brettern, Pfosten und Folie, ehe sie die Kisten mit Geäst und Erde füllten. „Das sieht ja schon richtig toll aus“, lobte Ina Jünemann. Die didaktische Leiterin der IGS war beeindruckt, wie weit das Projekt nach knapp einer Stunde vorangeschritten war. Der Bau von Hochbeeten bot sich an, möchte man den Schulgarten doch weiterentwickeln. Und man wolle nach wie vor Umweltschule werden, „auch wenn uns Corona ein wenig gebremst hat“, erklärte Jünemann.

Eine AG Schulgarten für Jugendliche aller Jahrgänge ist denkbar

Um Essbares in den neuen Hochbeeten anzupflanzen, sei man in dieser Saison „leider etwas zu spät dran“, räumte Nies ein. Mal abgesehen von Wintergemüsen wie dem Rapunzelsalat. Stattdessen werden erstmal nur Blumen gepflanzt, darüber freuen sich zumindest die Bienen. Im kommenden Frühjahr starte man mit den Hochbeeten und der dann hoffentlich folgenden reichen ersten Ernte von selbst angebautem Gemüse richtig durch. Die Idee: möglichst ein Hochbeet für jeden Jahrgang. Vorstellbar sei, zusammen mit dem Nabu eine AG Schulgarten für umweltinteressierte Jugendliche aller Jahrgänge zu bilden, sagte Nies.

Mit dem Schulgarten erweitert die IGS ihr Engagement für Umwelt- und Naturschutz sowie Artenvielfalt in Kooperation mit dem Nabu. Siebtklässler packen Jahr für Jahr bei der Wiedervernässung des Großen Moores kräftig mit an, die fünften und sechsten Jahrgänge bauen Insektenhotels. Und den Achtklässerinnen und -klässlern tat es am Dienstag „auch gut, in der Schule nicht nur verkopft rumzusitzen, sondern mal körperlich ranzuklotzen“, fand Nies.

Anfang des Jahres haben Schüler mit dem Nabu zusammen Apfelbäume gepflanzt

Zuletzt sind auf dem Schulgelände zusammen mit dem Nabu übrigens Apfelbäume alter Sorten gepflanzt worden, in deren Schatten ein grünes Klassenzimmer entstehen könnte. Die Obstbäume tragen hoffentlich bald ebenso viele Früchte wie das ökologische Engagement der IGS insgesamt.

Von Ron Niebuhr