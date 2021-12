Auch Westerbeck hat jetzt ein Corona-Testzentrum

Westerbeck

Ab sofort gibt es auch in der Sassenburg ein Corona-Schnelltestzentrum. In Westerbeck in der Bürger-Begegnungsstätte an der Hauptstraße 54 – ehemals Gasthaus Torfhaus – sind ab sofort kostenlose Bürgertests möglich. „Dies bedeutet eine große Erleichterung für die wohnortnahe und kostenlose Testung der Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Bürgermeister Jochen Koslowski. Für den Betrieb konnte der auf diesem Gebiet erfahrene Anbieter, die Ilios GmbH, gewonnen werden, die bereits erfolgreich weitere Testzentren unter anderem in Wolfsburg betreibt. Tests werden in Westerbeck montags bis samstags im Zeitraum von 15 bis 19 Uhr angeboten. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Nutzerinnen und Nutzer müssen für einen reibungslosen Ablauf ihren amtlichen Lichtbildausweis mitbringen. Zur Verfahrensbeschleunigung wird ferner die Nutzung der PassGo-App empfohlen.

Von der AZ-Redaktion