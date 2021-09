Anwohner des Stüder Bernsteinsees übergeben Stellungnahmen zum neuen Bebauungsplan

Stüde

Für das Wochenendhausgebiet am Stüder Bernsteinsee soll es einen neuen Bebauungsplan geben. Damit will die Gemeinde Sassenburg das illegale Dauerwohnen in dem Bereich eindämmen. Am Dienstag haben Mitglieder des Bürgervereins dazu fünf verschiedene Stellungnahmen an die Gemeindeverwaltung übergeben, die jeweils von bis zu 200 Anwohnern und Anwohnerinnen unterschrieben worden sind. Das Thema Bernsteinsee steht auch bei beim Gemeinderat am heutigen Donnerstag auf der Tagesordnung.

„Ich hatte das Gefühl, wir wurden ernst genommen und es soll ein Ergebnis erzielt werden, so weit das rechtlich möglich ist“, sagte Melanie Walter, die gemeinsam mit Ilse Clay und dem Vereinsvorsitzenden Jannes Boehme die Stellungnahmen übergab, nach dem Gespräch. Der Verein hatte sich vorher Gedanken gemacht, welche Schwerpunkte für die Anwohner und Anwohnerinnen am Bernsteinsee am wichtigsten sein könnten, und diese gebündelt. Vier Wochen lang waren Unterschriften gesammelt worden.

Es geht vor allem um das Dauerwohnen

Wohl wichtigster Punkt ist das Dauerwohnen. Immerhin unterschrieben 185 Menschen dafür, dies künftig zu erlauben. „Diese Erlaubnis würde den schon bestehenden Zustand absichern und Ängste und Unruhe der Anwohner dämpfen. Am Erikasee bemüht man sich, gemeinsam mit der Gemeinde Lösungen zu finden, welches zeigt, dass dies im Landkreis Gifhorn durchaus möglich ist“, heißt es dazu in der Stellungnahme. Derzeit ist das Dauerwohnen am Bernsteinsee illegal – aus baurechtlicher Sicht, weil es sich um ein Wochenendhausgebiet handelt. Dennoch ist die Anmeldung mit Erstwohnsitz erlaubt – 714 Personen waren im Mai 2019 mit ersten Wohnsitz gemeldet.

129 Anwohner sprechen sich dafür aus, dass Häuser, die vor der Veränderungssperre gekauft wurden, nach dem alten Bebauungsplan behandelt werden. „Die Eigentümer haben die Grundstücke unter der Annahme erworben, weiterhin ein Carport, eine Garage oder andere Nebengebäude und Anlagen zu dem bis dato gültigen Bebauungsplan zu errichten“, heißt es. Diese Möglichkeiten soll es im neuen Bebauungsplan nicht mehr geben – eine aktuell gültige Veränderungssperre verhindert, dass derzeit derartige Bauprojekte umgesetzt werden dürfen. 117 Anwohner gehen noch einen Schritt weiter und wollen die neue Regelung nicht ändern, sondern gleich ganz aus dem neuen Bebauungsplan streichen.

Weitere Stellungnahmen: 109 Anwohner möchten die Firsthöhe für neue Gebäude auf vier Meter zu begrenzen statt wie künftig vorgesehen auf 5,75 Meter. Und 133 Anwohner beantragen die Errichtung einer vierten Grünfläche neben dem Adventure-Golf – nicht zuletzt als Lärmschutz für die Wochenendhausbesitzer während der Sommermonate.

Das ist die Reaktion aus der Gemeindeverwaltung

Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit. „Diese gebündelten und inhaltlich guten Stellungnahmen bringen uns weiter und vereinfachen unsere Arbeit“, sagte der Noch-Amtsinhaber, der zum 1. November sein Amt an Jochen Koslowski übergibt. Auch Koslowski war bei der Übergabe dabei, ebenso wie der Rechtsanwalt der Gemeinde und Stüdes derzeitiger Ortsbürgermeister André Bischoff. Letzterer dankte den Initiatoren, dass er in die ganze Aktion mit eingebunden worden sei. Bei allem Lob für die Arbeit des Vereins machte Arms allerdings auch klar, dass es einen gewissen rechtlichen Rahmen gebe, der bei der Einarbeitung der Stellungnahmen sowie der Umsetzung des Bebauungsplanes beachtet werden müsse. Inwieweit die Stellungnahmen der Bewohner des Bernsteinsees umsetzbar sind, muss sich nun in den planerischen sowie politischen Beratungen zeigen.

