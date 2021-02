Stüde

Dauerwohnen im Wochenendhausgebiet am Bernsteinsee: Seit Monaten beschäftigt die Diskussion um das Thema die Verwaltungen des Landkreises Gifhorn und der Gemeinde Sassenburg sowie die Anwohner. Jetzt müssen sich auch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg sowie das Verwaltungsgericht in Braunschweig damit befassen – bei beiden liegen Klagen von Grundstückseigentümern vor, wie die jeweiligen Pressesprecher auf AZ-Anfrage bestätigten.

Eine Klage von zwei Grundstückseigentümern ist am Montag beim Verwaltungsgericht Braunschweig eingegangen unter dem Aktenzeichen 2 A 40/21. „Weitere Klagen dieser Art liegen bislang nicht vor. Die Kläger beantragen, den Landkreis zu verurteilen, ihnen die Baugenehmigung zur Erweiterung ihres Wochenendhauses zu erteilen. Der Landkreis hatte die Baugenehmigung unter Berufung auf die von der Gemeinde Sassenburg erlassene Veränderungssperre und das von der Gemeinde verweigerte Einvernehmen abgelehnt“, sagt dazu Pressesprecher Dr. Torsten Baumgarten.

Wann die Verfahren beendet sein könnten, lässt sich noch nicht sagen

Das Verwaltungsgericht hat die Gemeinde Sassenburg zum Verfahren beigeladen. Landkreis und Gemeinde sollen jetzt Stellung zur Klage beziehen. Wann eine Verhandlung erfolgt und über die Klage entschieden werden kann, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt des Verfahrens noch nicht sagen, so Dr. Baumgarten weiter. Zugleich haben die Kläger ihm zufolge beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg beantragt, die Veränderungssperre für unwirksam zu erklären. Der Landkreis Gifhorn wusste am Montag auf AZ-Anfrage noch nichts von dieser Klage, eine erneute Anfrage vom Mittwoch ließ die Kreisverwaltung bisher unbeantwortet.

Unter dem Aktenzeichen 1 KN 25/1 liegt beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg diese Klage vor gegen die Gemeinde Sassenburg wegen der von ihr erlassenen Veränderungssperre für das Wochenendhausgebiet. Mit dieser Sperre will die Gemeinde eine weitere Bebauung verhindern, bis ein neuer Bebauungsplan für das Gebiet aufgestellt ist. Künftig sollen so Häuser mit mehr als 90 Quadratmetern Wohnfläche verhindert und auch das nicht erlaubte Dauerwohnen im Gebiet eingegrenzt werden. „Wir warten jetzt auf Unterlagen von der Gemeinde. Wenn alles hier ist, gibt es einen Verhandlungstermin. Eine Entscheidung wird es aber wahrscheinlich nicht vor einem Jahr geben“, sagt Pressesprecher Heiko Leitsch.

Die ersten Bewohner haben ihren Erstwohnsitz inzwischen verlegt

Die Veränderungssperre der Gemeinde ist grundsätzlich auf zwei Jahre befristet. Sollte es erforderlich sein, kann sie um ein Jahr verlängert werden. Sollte bis dato die Planung nicht abgeschlossen sein, könnten Bauanträge auf Basis des jetzigen Bebauungsplanes gestellt werden. So weit wird es aber wahrscheinlich nicht kommen. Zum neuen Bebauungsplan wurden laut Sassenburger Gemeindeverwaltung die Planentwürfe bereits erstellt. Derzeit finden Abstimmungsgespräche zwischen Planer, Rechtsanwalt und Gemeindeverwaltung statt. Die Planungen werden im März den politischen Vertretern vorgestellt. Inzwischen gibt es neben den Klagen zur Bebauung auch bereits die ersten Veränderungen beim Meldestatus der betroffenen 30 bis 40 Anwohner, die mit Erstwohnsitz gemeldet sind – laut Gemeinde haben die ersten Bewohner des Feriengebiets ihren Erstwohnsitz bereits verlegt.

Von Thorsten Behrens