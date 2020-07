Triangel

Der Ortsname Triangel wird vor allem mit dem ersten deutschen Torfwerk und dem Gutshof, dem heutigen Haus Triangel der Diakonie Himmelsthür, in Verbindung gebracht. In der Tat haben beide das Gesicht der Ortschaft geprägt – und sich in den mehr als 220 Jahren seit der ersten urkundlichen Erwähnung immer wieder verändert, so wie auch andere markante Punkte im Ort. Die Aller-Zeitung zeigt alte Fotos und stellt ihnen aktuelle Aufnahmen der Motive gegenüber.

Triangel früher und heute: So sah die Schule im Ort um 1900 herum aus. Quelle: Archiv

Eine abwechslungsreiche Geschichte als Schulstandort hat der 1796 erstmals urkundlich erwähnte Ort hinter sich. So stand die ehemalige Schule am Hans-Rimpau-Weg. Später zog der Schulbetrieb dann um in die Schulstraße, und zwar in das Gebäude, welches heute die Kindertagesstätte beherbergt. Aus dem Gebäude am Hans-Rimpau-Weg wurde dagegen wurde ein Wohnhaus. Und schließlich wurde es abgerissen. Der Platz ist vorbereitet für einen Neubau. Die erneute Einrichtung einer Grundschule im Ort wird übrigens schon seit ein paar Jahren immer wieder von den Triangelern gefordert.

Triangel früher und heute: Das Kontorgebäude mit Lagerplatz um 1900 Quelle: Archiv

Kein Neubau, aber liebevoll restauriert ist dagegen das ehemalige Kontorgebäude an der Gifhorner Straße. Auch das 1900 bereits stehende Nebengebäude ist erhalten, das Hauptgebäude hat zwar an der Straßenfront keinen Eingang mehr, dafür aber auf einigen der Fachwerkfelder schöne Malereien.

Schräg gegenüber steht der Gasthof Zur Post. In ihm wurden früher die Schützenfeste gefeiert, erinnert sich Claus Schütze vom Triangeler Ortsrat. Bis 2013 war das Gasthaus als solches in Betrieb, die Fachwerkstruktur ist wie beim Kontorgebäude sichtbar geblieben, nach wie vor ist das Gebäude über eine Brücke sowie über den Holzplatz erreichbar – heute heißt die dortige Straße so, und es ist noch nicht lange her, da lagen hier auch Holzstämme. Der Gasthof steht übrigens auf dem Gelände des 1894 in Betrieb genommenen Bahnhofs und beherbergte lange Zeit die Post in Triangel. Mit diesem Gelände verbunden ist ebenfalls eine Menge Ortsgeschichte. So ist nach wie vor die Rampe zum Verladen von Panzern zu sehen, die laut Schütze bereits von der Wehrmacht genutzt wurde. Und die Triangeler Hauptstraße ist heute noch mit den Betonplatten belegt, die früher aus ihr eine Panzerstraße gemacht hatten – und die zum Bahnhof führte. Ebenso wie eine Schmalspurbahn.

Zur Galerie Vieles ändert sich im Laufe der Jahre in einem Ort. Anderes wiederum sieht auch nach 100 Jahren aus wie vorher. Die Aller-Zeitung hat alte Fotos von markanten Punkten in Triangel herausgesucht – und ihnen aktuelle Aufnahmen gegenüber gestellt.

Markant ist auch das 100 Jahre alte Gutsherrenhaus, das sich äußerlich kaum verändert hat, wie es scheint. Doch wer einen Blick von hinten über den großen Teich auf dem Gelände wirft, sieht, dass die Zeit auch an diesem Bereich nicht vorbei gegangen ist.

Triangel früher und heute: Das ehemalige Gutshaus – hier die Rückseite vom See aus – feiert gerade seinen 100. Geburtstag. Quelle: Archiv

So findet sich mittlerweile auf der rechten Seite ein moderner Anbau für die Bewohner der Einrichtung – denn seit 1960 dient das Gebäude als Haus Triangel der Diakonie Himmelsthür geistig behinderten Erwachsenen als Wohnstätte. Davor war es ab 1936 eine Bauernschule, im Zweiten Weltkrieg ein Reservelazarett sowie 1945 eine Lungenheilstätte.

Von Thorsten Behrens