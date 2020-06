Als Dannenbüttel noch drei Tankstellen hatte

Dannenbüttel

Um 1880 hatte Dannenbüttel etwa 330 Einwohner, laut der Chronik der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten bis auf zwei Katholiken allesamt Lutheraner. Da war das Dorf schon über 1000 Jahre alt – im Jahr 888 wurde Dannengebudli in den Schriften des Klosters Corvey erstmals erwähnt. Heute leben um die 1700 Einwohner dort, das Dorf hat sich vom ursprünglichen Rundling aus in Richtung Westen an der Aller entlang entwickelt.

Die Tankstelle mit Raststätte Allertal war in den 1970er Jahren eine von insgesamt drei Tankstellen in Dannenbüttel, zu der Zeit gab es im Dorf auch insgesamt drei Gaststätten: Klöweke, Zum Beverbach und die besagte Raststätte.

Anzeige

Heute ein Wohnhaus mit Imbiss-Pavillon: Die frühere Raststätte Allertal. Quelle: Peter Chavier

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine der Hofstellen, die zum ursprünglichen Rundling ganz im Osten Dannenbüttels gehören, ist die der Familie Prilop. Laut Chronik der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten war die Familie schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Dorf ansässig.

Eine alte Hofstelle: Das Wohnhaus der Familie Prilop ungefähr im Jahr 1910. Quelle: Archiv

1848 brannte der Hof Beusmann nebenan nieder, ein Großbrand vernichtete im August 1872 zehn Höfe – danach durften die Gebäude nicht mehr mit Strohdächern gedeckt werden.

Grün eingerahmt: Der Hof Prilop Im Winkel. Quelle: Peter Chavier

Etwa zwei Jahrzehnte später ist das Foto mit der idyllischen Ansicht der Gänseweide am Südufer der Aller entstanden.

Ein Foto etwa von 1930: Die Aller mit Gänseweide am Südufer. Quelle: Archiv

Gänse lieferten Federn und Schmalz sowie Fleisch, schlugen aber auch mit lautem Geschnatter Fremde in die Flucht. Heutzutage ist das Halten von Gänsen in kleineren Verbänden eher eine Seltenheit.

Heute ohne Gänseweide: Die Allerbiegung in Dannenbüttel. Quelle: Peter Chavier

Unverkennbar ist das Gebäude samt Saal, in dem heute das Landhaus beheimatet ist:

Schon früher Standort einer Gastwirtschaft: Ein Bild vom Gasthaus Gustav Matthias um 1910. Quelle: Archiv

Schon um 1910 war das imposante Fachwerkgebäude eine Gaststätte, damals unter der Regie von Gustav Matthias.

Nach wie vor Gasthaus: Das heutige Zum Landhaus. Quelle: Peter Chavier

Lesen Sie auch:

Von Christina Rudert