Amateurfunker veranstalten Fieldday in der Sassenburg

Sassenburg

Endlich wieder ein Fieldday! Gemeinsam mit Funkfreunden und Interessierten haben sich die Mitglieder der afu38-Amateurfunkgemeinschaft mit etwa 40 Funkamateuren und Interessierten aus Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Magdeburg und Hamburg-Harburg zum beliebten afu38-Fieldday in Sassenburg getroffen. Wenn auch anders als in den letzten Jahren, weil durch Covid-19 in diesem Jahr einfach alles anders ist. Zum Einhalten des nötigen Abstands war genügend Fläche vorhanden, und durch den Einsatz des Händedesinfektionsspenders vor der Benutzung des Grills wurde dafür gesorgt, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

Ein Antennenwald für Kurzwelle, UKW und Mikrowellenfrequenzen

Der Fieldday

Endlich wieder ein Fieldday: In der Sassenburg wuchsen die Antennen aus dem Boden. Quelle: Amateurfunkgemeinschaft 38

ließ die Antennen aus dem Boden wachsen, für Kurzwelle, UKW und sogar auf Mikrowellenfrequenzen, für Ton- und Videoübertragung über einen geostationären Amateurfunk-Satelliten, der etwa ein Drittel der Erdoberfläche abdeckt. Stefan Schulze dankte Jörg DJ4ZZ, der die Technik für die Übertragung zum Satelliten aufgebaut, vorgeführt und gut erklärt hat. „Das war sehr beeindruckend“, so Schulze.

Ob analoger und digitaler Sprechfunk oder Datenfunk, es wurde in vielen Betriebsarten gefunkt, die Teilnehmer stellten Verbindungen rund um den Erdball her. „Es war mit Abstand der bisher schönste Fieldday“, bilanzierte Schulze abschließend, bevor er kurz auf den Amateurfunk in der Pandemie einging: „Durch Covid-19 sind nahezu alle physischen Treffen ausgefallen. Die Kommunikation unter den Funkamateuren hat jedoch nicht darunter leiden müssen, so standen wir über diverse Möglichkeiten und Frequenzen in regem Kontakt miteinander.“

Die Funkamateure laden zum Mitmachen ein

Die Funkamateure in der Region sind an das weltweite Netz der UKW-Umsetzer für digitalen Sprechfunk angebunden. So gibt es unter anderem in Gifhorn und Braunschweig Umsetzer, die auch aus dem Umland erreichbar sind. Weitere Informationen zu diesem Hobby und der Amateurfunkgemeinschaft gibt es auf der Webseite afu38.de.

