Aktionstag der LSW im Wasserschutzgebiet Westerbeck: Wie Landwirte Dünger optimal einsetzen

Der Weltwassertag am 22. März steht unter dem Motto „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“. Auf diesen besonderen Wert macht auch die LSW aufmerksam. Jährlich fördert sie durchschnittlich 7,3 Millionen Kubikmeter in den Grundwasserwerken Westerbeck, Rühen und Schladen als Trinkwasser von hoher Qualität. Um die Ressource zu schützen, kooperiert das Unternehmen seit mehr als 25 Jahren mit den rund 120 landwirtschaftlichen Betrieben innerhalb der Gewinnungsgebiete. In diesem Rahmen bot die LSW den Landwirten jetzt einen Düngerstreuer-Check an.

Auf dem Acker von Landwirt Ulf Janz sind drei mit digitaler Technik ausgestattete Düngerstreuer aufgefahren. Ulrich Lossie von der Deula Nienburg hat verschiedene Möglichkeiten aufgebaut, die ziemlich genaue Messwerte ermitteln, wie die Dünger auf dem Acker verteilt werden. Anders als in den 50er und 60er Jahren, wo noch der Dünger mit der Hand aus einem Bauchkasten verstreut wurde, wie sich Landwirt Heinrich Schulze an Großvaters Zeiten erinnert.

Aktionstag zum Weltwassertag: Wird der Dünger optimal aufs Feld gebracht? Quelle: Siegfried Glasow

Der Experte stellt den Streuer gleich optimal ein

Das Angebot der LSW kommt gut an: Für den Aktionstag haben sich in Grußendorf zehn Landwirte eingefunden, die mit ihren Maschinen mit laufendem Streuer über spezielle Fangschalen fahren. Nach der Auswertung wird der Streuer durch den Experten der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Nienburg gleich so eingestellt, dass der Dünger optimal verteilt wird.

„Ziel ist eine gewässer- und grundwasserschonende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen. Denn der Niederschlag, der dort versickert, ist die Grundlage für das Trinkwasser nachfolgender Generationen“, erläutert Dieter Rode, Bereichsleiter Netzbetrieb, Wärme, Wasser bei der LSW. Das Wasser, das die LSW aus rund 60 Metern Tiefe fördert, ist Niederschlag, der vor 80 bis 100 Jahren gefallen ist.

Schutz vor Nitrateinträgen aus der Flächenbewirtschaftung

„Die Qualität des geförderten Wassers ist weit besser, als es die strengen Mindestanforderungen vorschreiben“, stellt Peter Genzler, Teamleiter Wassergewinnung bei der LSW, fest. „Damit das so bleibt, müssen wir sehr sorgsam mit der Ressource umgehen und sie zum Beispiel vor Nitrateinträgen aus der Flächenbewirtschaftung schützen. Es geht beim Düngerstreuer-Check manchmal nur um eine kleine Veränderung, aber der Erfolg wird unmittelbar ersichtlich.“

Fachliche Unterstützung erhalten die Kooperationspartner sowohl bei der Beratung als auch bei Aktionstagen von der Geries Ingenieure GmbH. „Es geht darum, Einträge von Nährstoffen wie Nitrat bereits an der Quelle zu minimieren. Hierfür ist die fachliche Beratung der erste Ansatz“, erklärt Agraringenieur Markus Hanssler.

Von Siegfried Glasow