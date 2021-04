Sassenburg

Dass das Verwaltungsgericht Braunschweig die Ausgangssperre für den Landkreis Gifhorn bestätigt hat, begrüßt AZ-Leser Klaus-Uwe Gorny. Was er hingegen überhaupt nicht versteht, ist die Aufhebung der Ausgangssperre für die Stadt Wolfsburg vom selben Gericht.

Das Gericht erkennt die Wirksamkeit einer Ausgangssperre in zwei Fällen an, zieht sich aber im Falle der Wolfsburger Ausgangsbeschränkung auf formal juristische Einwände zurück. Das ist schon ein hoher Grad an geistiger Selbstbefriedigung. Dass die Pandemie durch die Anzahl sozialer Kontakte getrieben wird, scheint auch den Richtern nicht fremd. Eine Maßnahme, die offenkundig geeignet ist, dieses zu mitigieren (abzumildern, Anmerkung d.Red.), wird aber wegen eines unzureichenden Schriftsatzes in einem Fall kassiert – unglaublich!

„An das Grundgesetz sind auch jene Mitmenschen gebunden, die in unserem Lande Recht sprechen“

An das Grundgesetz sind auch jene Mitmenschen gebunden, die in unserem Lande Recht sprechen sollen. Im wichtigsten Paragrafen des Grundgesetzes, dem Artikel 1, heißt es „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Wie die Richter diesen Artikel des Grundgesetzes, die Bilder aus den Intensivstationen und ihre Verpflichtung, die Würde zu schützen, übereinander bringen, erschließt sich mir nicht. Dabei geht es mir nicht nur um die Covid-Patienten, sondern insbesondere auch um die auf den Intensivstationen arbeitenden Menschen.

Ach ja, da sind ja noch die Freiheitsrechte. Nehmen wir den Artikel 2. Dort finden wir im Satz (1) „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ Ergänzend im Satz (2): Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Da könnte man Satz (1) doch auch mal kassieren, wenn Rechte anderer verletzt werden.

Dieses Recht darf zur Bekämpfung von Seuchengefahr eingeschränkt werden

Ziemlich weit unten finden wir dann im Artikel 11 noch die „Freizügigkeit“: Satz (2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, ... in denen es ... zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen ... erforderlich ist.

Also, so richtig schwierig ist das eigentlich nicht. Aber das Austragen von juristischen Spitzfindigkeiten auf dem Rücken elendig Sterbender und den diese betreuenden Menschen ist unerträglich.

Von AZ-Leser Klaus-Uwe Gorny