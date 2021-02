Stüde

Ein stilvoller Restaurantbesuch geht gerade nicht, das Höchste der Gefühle ist in der Corona-Pandemie ein Mahl to go aus der Styropor-Verpackung. Und nicht jeder hat ein eigenes Wohnmobil, um zum Dinner an den Bernsteinsee zu fahren. Das ist bedauerlich, fand das Unternehmen Hannes Camper und verlost gemeinsam mit der AZ und dem Bernsteinsee-Team einen Camper für zwei Personen für 24 Stunden inklusive Essensgutschein. „Dann haben auch diejenigen eine Chance, das mal zu genießen, die kein Wohnmobil besitzen“, sagt Karolin Turck von der Pressestelle von Hannes Camper.

Die Campervan-Vermietung hat sechs Standorte in Deutschland zwischen Hamburg und Nürnberg, zwischen Berlin und Paderborn. „In Peine sind wir schon länger, und im April eröffnen wir den sechsten Standort in Helmstedt“, sagt Karolin Turck. Das wird dann auch der Hauptsitz des Unternehmens. „Mit der neuen Station wollen wir besonders unseren Stammgästen aus Wolfsburg, Magdeburg und rund um den Elm eine schnellere Erreichbarkeit bieten“, begründet Gründer und Geschäftsführer Tim Aster die Standortwahl.

AZ und Hannes Camper verlosen für 24 Stunden einen Camper samt Wohnmobil-Dinner am Bernsteinsee: Hier Tim Aster am künftigen Standort Helmstedt. Quelle: Hannes Camper

Social-Distancing ist im Camper kein Problem

Indirekt klingt durch, dass das Corona-Virus mit seinen Reisebeschränkungen das Wachstum des Unternehmens gefördert hat – Camping und Urlaub mit dem Wohnmobil war schon im vorigen Sommer ein boomender Trend, und mancher geht davon aus, dass diese Form des Urlaubs auch in einer Zeit nach dem Virus immer beliebter wird. Die Erklärung liefert eine Pressemitteilung von Hannes Camper: „Die gesamte Reise erfolgt individuell, geschlafen wird im eigenen Fahrzeug, Social-Distancing ist kein Problem, und frische Luft gibt’s inklusive.“

Das können AZ-Leser jetzt auch erproben und am Freitag, 5. März, oder Samstag, 6. März, zu einer abgesprochenen Zeit zwischen 12 und 20 Uhr außerdem ein stilvolles Drei-Gänge-Menü mit allem Drum und Dran auf der großen Strandterrasse am Bernsteinsee genießen. Den Camper mit Heizung, Kühlschrank, Küche, Fahrradträger und Markise dürfen sie sogar 24 Stunden nutzen, dürfen zum Übernachten allerdings nicht am Bernsteinsee stehen bleiben. Ausgehändigt bekommen sie den Wagen am Hannes Camper-Standort in Peine-Ilsede, dort gibt’s auch gleich eine Einführung in die Bedienung des Campers. Und dort kommt der Camper am nächsten Tag auch wieder hin.

Wie das Gewinnen funktioniert:

Wer sein Glück probieren möchte, kann am Dienstag, 23. Februar, zwischen 6 und 18 Uhr die kostenpflichtige Gewinnhotline unter Tel. (01 37) 98 80 87 007 anrufen. Dort hinterlässt er gut verständlich auf dem Anrufbeantworter seinen Namen, die Anschrift und die Telefonnummer, damit er im Falle eines Gewinns auch benachrichtigt werden kann. Die AZ-Glücksfee wird dann unter den Teilnehmern den Gewinner oder die Gewinnerin auslosen und telefonisch benachrichtigen.

Von der AZ-Redaktion