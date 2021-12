14 Läufer, drei Radler und zwei Hunde am Start: So lief der Sassenburg-Marathon

Sassenburg

Einmal quer durch die Sassenburg: Das stand am Dienstag für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des traditionellen Sassenburg-Marathons auf dem Plan. Das Feld war vergleichsweise klein – nach 30 Athleten und Athletinnen, die 2019 am Start waren, sowie der Corona-Pause 2020 gab es diesmal 20 Teilnehmer. Voraussetzung fürs Mitlaufen war wegen Corona 2G – nur wer geimpft oder genesen war, durfte sich die Weihnachtspfunde bei dieser Aktion wieder abschwitzen.

Dieses Mal waren nicht einfach nur Läufer und Läuferinnen auf der Strecke. Sie stellten zwar mit 14 Startern den Großteil, wurden aber begleitet von drei Radlern, darunter André Bischoff, der ehemalige Stüder Ortsbürgermeister, der die Laufgruppe traditionell die ganze 42,195 Kilometer lange Tour auf dem Drahtesel begleitet und anspornt. Und auch Organisator Friedhelm Weidemann steuerte dem Ziel auf einem Rad entgegen.

Ebenfalls mit dabei: Kai-Uwe und Harry. Die beiden Hunde ergänzten die bunte gemischte Truppe. Kai-Uwe ist beim Sassenburg-Marathon übrigens kein Neuling, sondern schon mehrfach mitgelaufen. Er hatte sein Frauchen Antje Wienstroer mit dabei. Für den zweijährigen Harry dagegen war es eine Premiere. Die Strecke absolvierte er an der Leine von Frauchen Marie-Charlotte Wienstroer allerdings wie ein Routinier, was sicher auch mit daran lag, dass Marie-Charlotte Wienstroer den Lauf schon mehrmals hinter sich gebracht hat. „Die Hunde sorgen dafür, dass wir eher schnell laufen“, ließ Friedhelm Weidemann wissen.

Ums Laufen ging es natürlich, aber auch um die Gemeinschaft, und ums Essen. „Das ist ein Gemeinschaftslauf. Wir bleiben als Gruppe zusammen. Es gibt keinen Wettkampf, keine Pokale“, sagte Friedhelm Weidemann. Allerdings erhielt jeder, der das Ziel erreichte, eine Urkunde und eine Medaille. Und: „Die Aktion kommt gerade jetzt in der Corona-Zeit gut an. Die Läufer sind froh, dass sie wieder bei einem Lauf dabei sein können.“ Dass das Gemeinschaftsprinzip funktioniert, zeigte auch die Zusammensetzung der Gruppe aus Sassenburgern, Seershäusern, Wilschern, Neubokelern, Gifhornern, Bokensdorfern.

Hochzeitssuppe und Glühwein wärmen die Läufer auf

Die starteten am Stüder Bürgerhaus und liefen von dort aus über Grußendorf, Dannenbüttel, Westerbeck, Triangel und Neudorf-Platendorf zurück nach Stüde. In den Ortschaften wurden sie von den Ortsbürgermeistern und Helfern empfangen und versorgt. In Westerbeck gab es beispielsweise eine Hochzeitssuppe. Die wärmte ordentlich durch, auch wenn es nicht ganz so kalt war wie beim letzten Sassenburg-Marathon vor zwei Jahren – damals waren es beim Start fünf Grad unter Null, diesmal stieg das Thermometer deutlich über den Gefrierpunkt und lag morgens um 8 Uhr beim Startschuss in Stüde bei plus vier Grad. „Optimales Wetter für einen Marathon“, freute sich Friedhelm Weidemann. Der Glühwein, den es zum Abschluss in Stüde gab, schmeckte trotzdem.

Von Thorsten Behrens