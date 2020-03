Zwischen Melancholie und Witz: Fee Badenius in Groß Schwülper

Groß Schwülper

Live-Musik gibt am Samstag, 25. April, 20 Uhr, im Bürgerhaus Groß Schwülper. Fee Badenius & Band geben dann ein Gastspiel.

Fee Badenius wandelt auch in ihrem neuen Programm zwischen den Welten, sowohl musikalisch als auch textlich. Ihre Lieder pendeln zwischen Sehnsucht und Melancholie, zwischen Zartheit und Stärke, haben aber auch immer Bodenhaftung und intelligenten, hintersinnigen Witz. Dabei ist es vor allem der charmante Vortrag und die anschmiegsame Stimme, die bereits unzählige Zuschauer im ganzen deutschsprachigen Raum begeistert haben.

Fee verbreitet Optimismus

Fee Badenius hält uns und sich selbst den Spiegel vor, zertrümmert ihn aber nicht, sondern malt mit einer ordentlichen Portion Optimismus ein Lächeln auf die beschlagene Scheibe. Mit großer musikalischer Vielfalt und Spielfreude unterstützen sie ihre Musiker. Die Band um Fee Badenius macht aus kleinen Melodien große Hymnen, und aus einfachen Liedern, Musik, irgendwo zwischen Liedermacher, Pop und Jazz, einfühlsam und leidenschaftlich, aber vor allem immer so, dass das große Ganze sinnvoll unterstützt wird.

Wer ein Konzert von Fee Badenius besucht, schließt sie und ihre Band ins Herz und erlebt einen Abend, der Kopf und Herz gleichermaßen zum Klingen bringt, versprechen die Veranstalter.

Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr. Eine Karte kostet 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse. Die Karten sind in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Meine kleine Bücherecke, Hauptstraße 3 in Meine, Schloss- Apotheke und Drogerie, Schloßstraße 1 in Schwülper.

