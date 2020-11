Rötgesbüttel

Mit einer Umlaufsperre den geschlossenen Bahnübergang wieder öffnen und auch noch das Zugpfeifen abstellen: Auf dem Weg zur Lösung des Ärgers rund um den Ochsenberg sah die Gemeinde Rötgesbüttel den Zielbahnhof schon vor sich. Doch die ungeklärte Frage zu zwei hohen Hecken hat das Einfahrsignal jetzt erneut auf Rot gestellt.

„Den Eisenbahnkreuzungsvertrag habe ich schon unterschrieben“, sagt Rötgesbüttels Bürgermeister Hermann Schölkmann. Es sei eigentlich alles abgemacht gewesen: Zur sicheren Querung für Fußgänger und Radfahrer baut die Deutsche Bahn an dem seit acht Jahren abgeriegelten Bahnübergang eine sogenannte Umlaufsperre. „Es ist alles beschlossen, das Geld ist da.“ Und dann könnte das Hupen der aus Richtung Gifhorn kommenden Züge entfallen. Letzte Voraussetzung dafür: Der Zugführer muss den Bahnübergang einsehen können. Dazu müssen laut Schölkmann die Hecken an zwei Grundstücken kurz vor dem Übergang, die direkt an den Gleisen gewachsen sind, zurück geschnitten werden.

Eine Frage der Einsicht: Die beiden zwei Meter hohen Hecken versperren bei Rötgesbüttel dem Zugführer den Blick auf einen gleich dahinter auftauchenden Bahnübergang. Deshalb muss er pfeifen – zum Ärger mancher Anwohner. Quelle: Sebastian Preuß

Gemeinde überlegt rechtliche Möglichkeiten

Es hätte so schön sein können aus Sicht des Bürgermeisters. Das seit acht Jahren bestehende Ärgernis, das schon für manche Schlagzeile in der AZ und auch Fernsehberichte geführt hat, wäre eigentlich in diesen Tagen Geschichte geworden. Doch nun spielen die Eigentümer der Grundstücke nicht mit. Sie wollen ihre Hecken nicht zurück schneiden. Wie geht es jetzt weiter? „Das wissen wir noch nicht genau“, sagt Schölkmann. Möglicherweise werde die Gemeinde auf eine Rechtsberatung zurückgreifen müssen. Der Bürgermeister will auf keinen Fall locker lassen. „Unser Ziel ist es, dass die Umlaufsperre gebaut wird und das Pfeifen aufhört.“

Darum sagen die Anwohner nein zum Heckestutzen Wenn der Erixx auf dem Weg nach Braunschweig sich dem Bahnübergang Am Ochsenberg in Rötgesbüttel nähert, fährt er durch eine lang gezogene Rechtskurve und an zwei Grundstücken mit etwa zwei Meter hohen Hecken vorbei, die rechts neben der Strecke gewachsen sind. Ein drittes Grundstück, das letzte direkt vor dem Bahnübergang, hat eine ein Meter hohe Hecke. Nun sollen auch die beiden anderen Hecken auf einen Meter gestutzt werden. Doch die Anwohner winken ab. Im Gespräch mit der AZ begründet einer das mit der Privatsphäre. Die Hecke biete nur mit zwei Metern einen adäquaten Sichtschutz hin zur Bahnstrecke und einen auf der anderen Seite des Gleises parallel verlaufenden Trampelpfades. Und: Die Züge hätten vor Jahren schon gepfiffen, als die Hecke noch ganz niedrig war. Außerdem könnten die Zugführer den Bahnübergang im Dunkeln ob mit oder ohne Hecke nicht einsehen, weil es dort keine Beleuchtung gibt. Von daher sei er nicht bereit, auf seinen Sichtschutz durch die Hecke zu verzichten. Dann nehme er lieber das Pfeifen weiterhin in Kauf.

Viele Rötgesbütteler nutzen den Weg

Denn der Bahnübergang werde weiterhin als solcher genutzt, obwohl er mit Verbotsschildern „Betreten der Gleise verboten“ sowie fest verschlossener Schranke auf der einen und Gitterzaun auf der anderen Seite gesperrt ist. Viele Rötgesbütteler nutzen den Weg zum Beispiel als Abkürzung zum Friedhof. Das sieht man an dem wilden Trampelpfad, der um die Sperrung herum führt. Dass es dazu kommt, müssen sich vor Jahr und Tag wohl schon die Experten der Bahn selbst gedacht haben.

Darum gibt es Zugpfiffe trotz Bahnübergangs-Sperrung

Vor acht Jahren habe die Deutsche Bahn den Übergang nach Bedenken eines ihrer Sicherheitsexperten dicht gemacht, sagt Schölkmann. Ihm zufolge ist aber seinerzeit schon die Unternehmenstochter DB Netz davon ausgegangen, dass der Übergang – er hat immerhin noch Andreaskreuze – weiter bestehe, weshalb aus Richtung Gifhorn kommend das Signal P dem Zugführer das Pfeifen weiterhin vorgibt. Sehr zum Ärger der Anwohner, die von Mitte Dezember an doppelt so häufig den Lärm ertragen müssen, weil der Erixx im Stundentakt fahren wird.

Von Dirk Reitmeister