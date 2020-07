Schwülper

Mehrere Katzen und Igel wurden in den vergangenen Tagen in Groß Schwülper möglicherweise vergiftet. Ursache hierfür dürften ausgelegte Giftköder sein. Das teilte am Freitag die Polizei mit. Seit dem 22. Juli wurden diesbezüglich zwei Anzeigen bei der Polizei erstattet.

Insgesamt sollen drei Katzen betroffen sein, die aber allesamt mit typischen Symptomen überlebt hätten. Zwei Igel hingegen sollen mit ähnlichen Symptomen verendet sein. Die Katzenhalter wohnen in der Straße Im Born, im südöstlichen Bereich von Groß Schwülper.

Um sachdienliche Hinweise zu den Giftködern bittet die Polizei in Meine unter Tel. (0 53 04) 9 12 30.

