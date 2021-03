Wohin mit der neuen Kita für die Gemeinde Meine?

Meine

Die Gemeinde Meine braucht mehr Kindergartenplätze. Der geplante Bau einer Kita am Meiner Zellbergsheideweg geht nicht so zügig wie gehofft, weshalb sich der Bauausschuss jetzt mit Varianten für eine Übergangslösung auseinander setzte. Der Diskussionsbedarf war gewohnt groß – die Sitzung zog sich über mehrere Stunden.

Es gebe einen Beschluss zum Neubau einer Kindertagesstätte am Meiner Zellbergsheideweg unweit des Sportplatzes, leitete Vorsitzender Manfred Lasetzki den Tagesordnungspunkt ein. Die Umsetzung allerdings verzögere sich. Daher suche man jetzt nach Alternativen, um kurzfristig möglichem Platzmangel begegnen zu können. Verwaltungsleiter Reinhard Frank ergänzte, worin das Problem der bisherigen Standortwahl liegt: „Es handelt sich um ein Waldgebiet.“ Zeitnah sei dort kaum ein Neubau zu realisieren.

Am Alten Freibad könnte eine neue Kita mit einer Grundwasserwärmepumpe effizient beheizt werden

Die Verwaltung brachte daher zwei denkbare Alternativen ins Gespräch: ein Anbau an die bestehende Kita in Bechtsbüttel oder ein Neubau in direkter Nachbarschaft zur Kita Altes Freibad in Meine. Beide Standorte böten genug Platz. Vorgesehen seien jeweils zwei Gruppen. Die Bechtsbütteler Kita sei für einen Anbau ausgelegt. Am Alten Freibad stehen mehrere Hektar für eine neue eigenständige Kita zur Verfügung. Dort wäre eine Pfahlgründung nötig, da sich im Baugrund eine Moorlinse befindet, erläuterte Frank. Das klinge schwierig, sei aber aus energetischer Sicht vorteilhaft: „Wir könnten die neue Kita über eine Grundwasserwärmepumpe effizient beheizen“, sagte er. Die Zuwegung würde über den Badeweg erfolgen. Von den Kosten her liege man an beiden Standorten bei rund 1,5 Millionen Euro.

Zu befinden hatte der Ausschuss lediglich darüber, ob man parallel für beide Alternativen Bauanträge stellt. „Die Anträge kosten uns nicht die Welt“, ging Frank von jeweils 2 000 bis 3 000 Euro aus. Gültig seien die Anträge mindestens fünf Jahre. So könnte man in Ruhe abwägen, welcher Standort besser geeignet ist. Diese Diskussion wollten einige Ausschussmitglieder allerdings schon am Montagabend führen. Für Hans-Georg Reinemann (CDU) kam durch seine zentrale Lage in der Gemeinde nur Meine in Frage. Und Fraktionskollege Markus Strahl sagte, dass man bei einer frühen Standortwahl nur noch Geld für einen Bauantrag in die Hand nehmen müsste.

Sorge vor noch mehr Verkehr bei einem Neubau am Alten Freibad

Eine Option: Der Neubau einer Kindertagesstätte in der Nähe der Kita Altes Freibad.

Vorsitzender Lasetzki wies derweil auf sich womöglich verschärfende Verkehrsprobleme am Alten Freibad hin. Immerhin seien dort schon eine Kita und auch die Grundschule. Für Werner Auerbach (WGM) war wesentlich, wo neue Wohngebiete entstanden sind und entstehen: in Bechtsbüttel und Abbesbüttel. Eberhard Stolzenburg (WGM) wollte im Jugendausschuss zunächst den Bedarf an Kitaplätzen klären lassen und davon die Standortwahl abhängig machen. Dr. Arne Duncker (Grüne) verwies auf Umfragen, wonach 85 Prozent von 123 befragten Eltern eine neue Kita für Meine wünschen. Felicitas Nadjib (SPD) schließlich fand weiterhin das Wäldchen am Zellbergsheideweg sehr attraktiv für eine Kita: „Das Grundstück ist naturnah und es gibt dort überhaupt keine Verkehrsprobleme.“

Erstmal geht es nur um vorsorglich gestellte Bauanträge

Verwaltungsleiter Frank erklärte, dass man allein schon für die dort nötigen Wald- und Naturschutzgutachten deutlich mehr berappen müsste als für beide Bauanträge zusammen. Und Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann erinnerte den Ausschuss daran, dass die Standortfrage erst später zu klären sei: „Wir bitten heute nur um ein Votum zum Stellen der Bauanträge.“ Das fiel mit sechs Ja und einem Nein deutlich aus. Der Bauantrag für Bechtsbüttel soll gemäß der letztlich getroffenen Beschlussempfehlung einen Anbau mit zwei Gruppen umfassen, das Meiner Pendant eine eigenständige neue Kita mit sogar bis zu vier Gruppen.

Von Ron Niebuhr