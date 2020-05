Wirbel um schwarzen Schlamm: Das steckt dahinter

Wedelheine

Über schwarze Ablagerungen in ihren hauseigenen Wasserfilteranlagen klagten einige Haushalte in den letzten Monaten in Wedelheine. Betroffen war auch Reinhard Strich. Der möchte sich mit der jüngst in der AZ gelieferten Erklärung des Wasserverbandes Gifhorn nicht so einfach abfinden. „Ich finde es unmöglich, dass wir vom Wasserverband keine Informationen erhalten haben.“ Unterstützung findet er von Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn: „Die Bürger sind unzufrieden und nicht absolut beruhigt, weil sie nicht rechtzeitig informiert wurden.“

Schwarzer Schlamm: Was dahinter steckt Schwarze Rückstände im Wasserfilter in Wedelheine – das steckt dahinter. Andreas Schmidt, Chef des Wasserverbandes Gifhorn, klärt auf: „Bei den schwarzen Rückständen im Filter handelt es sich um Mangan. Der Stoff ist auch in größeren Mengen gesundheitlich unbedenklich. Die Begründung für den Grenzwert in der Trinkwasserverordnung (TVO) von 0,05 mg/Liter lautet deshalb „T/A = Technisch/Schutz der Anlagen“. In den Leitlinien zum Vollzug der TVO ist der Maßnahmenhöchstwert mit 2,5 mg/Liter für Erwachsene und 0,5 mg/Liter für Kinder unter zwei Jahre definiert. Es ist der Höchstwert, der ohne gesundheitliche Relevanz bis zu zehn Jahre erreicht werden darf. Er wurde für die Fälle gesetzlich festgelegt, in denen zunächst die technischen Voraussetzungen im Wasserwerk geschaffen werden müssen, um den Grenzwert wieder einzuhalten. Zum Vergleich: Mineral- und Tafelwasser darf 0,5 mg Mangan je Liter enthalten.

Andreas Schmidt, Geschäftsführer des Wasserverbandes, kann nachvollziehen, dass nun rückblickend einige Kunden verärgert sind. Er skizziert die Chronologie der Ereignisse so: In den Wintermonaten stand ein Wechsel der Filteranlage im Wasserwerk Wedelheine an. Dabei gab es unvorhergesehene Probleme, die den reibungslosen Austausch unmöglich machten. In der Folge stiegen Anfang März die Mangan-Werte leicht über den Grenzwert. Nach und nach sei dann Mangan ins Trinkwasser gelangt – so entstanden die schwarzen Partikel. Eine Gesundheitsgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Am 29. April seien die Werte wieder im Soll gewesen. Zu diesem Zeitpunkt, so Schmidt, habe er „keine Notwendigkeit für eine entsprechende Kundeninformation gesehen“.

Kundenmeldungen kamen zögerlich

Was ihn aus seiner Sicht bestätigt: Erste Kundenrückmeldungen habe es erst Anfang Mai gegeben. „Lediglich zwölf Kundenmeldungen aus verschiedenen Ortschaften“ seien bis Mai beim Wasserverband aufgelaufen. „Das ist angesichts einiger Tausend Haushalte sehr wenig und hatte mir nicht den Eindruck vermittelt, es handele sich um ein flächendeckendes Problem mit vielen Betroffenen. Kunden, die sich beim Verband gemeldet hatten, wurden meist von mir persönlich umfassend informiert und teilweise wöchentlich auf dem Laufenden gehalten“, erklärt Schmidt. Erst seit 19. Mai habe es 20 Anfragen zu dem Problem gegeben. Jeder Kunde sei betreut worden. Dass alleine der optische Eindruck des Wassers mit schwarzen Partikeln für Befremden sorgt, weiß Schmidt. Der Wasserverband wolle – auch sichtbar – einwandfreies Wasser liefern und unternehme alles, um den Optimalzustand herzustellen.

Nach ersten Leitungsspülungen in Wedelheine sind nun ab 8. Juni Spülarbeiten an den Haupttransportleitungen notwendig, um auch wirklich alle Reste weg zu bekommen. Nähere Informationen gibt der Wasserverband rechtzeitig bekannt. Schmidt entschuldigt sich mit der detaillierten Offenlegung des Geschehens gleichzeitig für seine damalige Fehleinschätzung, die Kunden nicht flächendeckend informiert zu haben. Das sei im Nachhinein „nicht optimal“ gewesen.

Von Andrea Posselt