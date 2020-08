Meine

Der erfolgreiche Teilnehmer mehrerer Marathons und Hobby-Nandu-Halter Eberhard Frixe aus Meine hat den Musiker und Extremsportler Joey Kelly aus der Kelly-Family getroffen: Kelly hat in Marienborn sein jüngstes Projekt offiziell vorgestellt, ein Lauf entlang der 1400 Kilometer langen ehemaligen innerdeutschen Grenze, dem so genannten Grünen Band, von Lübeck bis zum Dreiländereck bei Hof. In Marienborn traf Frixe seinen Laufkollegen und langjährigen Freund.

Mit der Durchquerung der marokkanischen Wüste fing die Freundschaft an

Nicht zum ersten Mal stoßen die beiden begnadeten Läufer aufeinander, eine Freundschaft verbindet sie – Startpunkt: Marokko. Nachdem sie bei einem Marathon 1999 die marokkanische Wüste zufällig gemeinsam durchquerten, sahen sich die Laufbegeisterten in einer Runde mit Günther Jauch wieder. Bei stern TV berichteten sie von ihren Erfahrungen. Im Laufe der Zeit nahmen Frixe und Kelly an weiteren Extremmarathons teil, liefen gemeinsam durch den Himalaya, durch das Death Valley oder über den Baikalsee.

Anzeige

Nun plant Kelly in vier Etappen den ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen – auch als Grünes Band bekannt – abzulaufen. Zunächst startet Kelly im diesjährigen Sommer von Rothenhusen bei Lübeck aus und endet am 540 Kilometer entfernten Brockengipfel. Die folgenden Etappen sind auf die kommenden Jahreszeiten aufgeteilt, die zweite findet im Herbst statt, die dritte im Winter 2020/21 und die vierte im Frühling 2021.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Dabei kommen auch ein Buch und ein Film heraus

Dabei begleitet wird Kelly unter anderem von seinen Söhnen Luke und Leon, die ihrem Vater in einem Fahrzeug auf Schritt und Tritt folgen, dem stern TV-Kamerateam, sowie Fotograf Thomas Stachelhaus und Autor Ralf Hermersdorfer. Kellys Erlebnisse und geplante Treffen mit dem ehemaligen Chef des Bundeskanzleramtes Friedrich Bohl, Manager Reiner Calmund, Moderator Markus Lanz und Rammstein-Keyboarder Flake werden damit sowohl in Form eines Buches als auch eines Filmes festgehalten.

Prominenter Läufer: Joey Kelly (r.) sah sich vor seinem Lauf entlang der innerdeutschen Grenze die Gedenkstätte Marienborn an. Quelle: privat

Sicherlich haben die Freunde einander viel zu erzählen. Ob die Pläne, einen Lauf zum Nordpol abzuhalten, aufgefrischt werden? Vorerst wird sich Kelly jedoch dem Grünen Band und der damit verbundenen Geschichte widmen.

Von Hinnerk Jordan