Das wird neu bei der Wiesn-Gaudi 2020

Rötgesbüttel

Fast acht Monate vor dem Fassanstich ist jetzt der Kartenverkauf für die Wiesn-Gaudi in Rötgesbüttel gestartet. Live-Blasmusik, Fassbier und vor Ort gebackene Brezn: Zu dem Altbewährten kommt in diesem Jahr einiges Neues hinzu – vor allem beim Kartenverkauf müssen sich die Gäste bald umstellen.

„Dieses Jahr machen wir ein paar Dinge anders“, kündigt Stefan Konrad von der Festgemeinschaft in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen Mitstreitern Peter Hofmann und Erhard Hamscher sowie Bürgermeister Hermann Schölkmann und den Festwirten Marcel und Reinhard Sonntag an. Das betreffe vor allem den Kartenverkauf. Dieser werde in diesem Jahr parallel auf die bisherige und die künftige Art und Weise laufen.

Zur Galerie Jetzt schon an den Herbst denken: Für die Wiesn-Gaudi am 10. Oktober ist der Kartenverkauf gestartet. Die Festgemeinschaft stellt auf Online-Betrieb um. Beim Fest bleibt – fast – alles beim Alten.

Die Gäste können auf der Homepage wiesngaudi-rötgesbüttel.de die Karten für das Event am 10. Oktober bestellen und dann an einem noch zu bestimmenden Ausgabetermin im April in einer Verkaufsstelle im Ort bezahlen und mitnehmen. Oder sie bestellen und bezahlen die Karten gleich online und lassen sie sich zuschicken – so wie es ab 2021 ausschließlich laufen wird. Ab dann soll es auch online eine Platzwahl wie in einer Konzertkasse geben.

So läuft die Wiesn-Gaudi

Das Fest an sich läuft wie das im vorigen Jahr. Noch vor dem Fassanstich – gleich ab dem Einlass ins Zelt ab 18 Uhr – werden die Okerländer mit Live-Blasmusik aufspielen. Das habe sich 2019 bereits bewährt, so die Festgemeinschaft. Der Caterer werde dann auch gleich das Essen ausgeben können: vor Ort gebackene Brez’n, Leberkäse, Haxn und diesmal auch wieder Hähnchen. Damit sei bereits vom Start an Leben im Zelt, niemand müsse erst später kommen, weil der Betrieb erst warm laufen müsse.

München , Cannstatt , Rötgesbüttel

Den Hauptact des Abends bestreiten dann wieder die Original Alpencasanovas, die auch auf dem Münchner Oktoberfest und den Cannstatter Wasen spielen. Wenn sie Pause machen, legt ein DJ auf.

„Ein gut gemischtes Publikum“

Die Festgemeinschaft, an der alle Rötgesbütteler Vereine vertreten sind, rechnet mit rund 1000 Gästen, zwei Drittel davon Auswärtige. „Ein gut gemischtes Publikum“, sagt Festwirt Marcel Sonntag. Es sei nicht mit einer Ü30-Party zu vergleichen. Und wie in den Vorjahren rechnen die Rötgesbütteler fest damit, dass die Gäste friedlich, aber ausdauernd – mindestens bis 2 Uhr – feiern werden.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister