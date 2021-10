Wie die 17 neuen Bänke rund um Rötgesbüttel zu Treffpunkten werden

Rötgesbüttel

Zur Einweihung von insgesamt 17 neu aufgestellten Bänken in und um Rötgesbüttel luden „die Bänker“, eine Gruppe um Hermann Lühr und Christel Masson, zum Bänkesingen ein. Mehr als 50 Rötgesbütteler aller Generationen kamen mit in die Glockenheide.

Mit Rucksack, Kinderwagen oder Rollator ausgestattet, wanderten Familien, Paare, Senioren und Jugendliche von Bank zu Bank, um dort gemeinsam Volkslieder zu singen, die Sylvia Arpert und Marietta Burgsmüller taktvoll begleiteten. Die Bänker warben dabei für „ihre“ Bänke, die sich zu Treffpunkten entwickeln sollen und Geschichten erzählen können.

Hans-Heinrich Heuke erzählt vom ersten Fußballplatz Rötgesbüttels

Auf der Website der Gemeinde sind die ersten historischen Berichte und Anekdoten hinterlegt, die an den Bänken über einen QR-Code aufgerufen werden können. Denn nach und nach sollen alle Bänke Geschichten bekommen – Namen haben sie bereits. An der „Stadionbank“ berichtete Hans-Heinrich Heuke vom ersten Fußballplatz Rötgesbüttels, der sich seinerzeit auf dem Gelände des jetzigen Campingplatzes befand. Heuke erinnerte sich an ein Lied aus Jugendtagen, das jeder Fußballer kannte. Aus dem Stehgreif präsentierte er im Solo mit sonorer Stimme das humorvolle Lied „In der Maaßel steht ein Stadion“. Er erntete Anerkennung, Schmunzeln und Applaus.

Die Bänker planen weitere organisierte Treffen und Aktionen an den Bänken, wünschen sich aber insbesondere, dass die Mitbürger eigeninitiativ die Bänke zu Treffpunkten werden lassen. Unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“ soll Rötgesbüttel so für alle Generationen noch lebens- und liebenswerter werden.

Eine Bank ist bereits Treffpunkt für gemeinsame Spaziergänge

Erste regelmäßige Treffpunkte scheinen sich bereits etabliert zu haben. So treffen sich mindestens drei Frauen auf der „Dreifrauen Bank“. Evelyn Rohn-Stenzel lädt ab sofort all diejenigen ein, die nicht alleine, sondern gemeinsam spazieren gehen wollen: Treffpunkt mittwochs 14.30 Uhr an der Bank am Gedenkstein hinter dem Gemeindebüro.

