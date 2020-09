Weißer VW Golf bei Unfallflucht in Meine beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Meine

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Freitag, 25. September, in Meine ereignet hat.

Gegen 12.40 Uhr kam es in der Straße Am Marktplatz 1, nördlich des Zuckerhauses, in der ersten Parkreihe zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter, weißer VW Golf einer 36-jährigen aus Lehre ( Landkreis Helmstedt) wurde an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der andere Pkw, vermutlich grün, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Schaden am weißen Golf beläuft sich auf zirka 1 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Meine, Tel. (0 53 04) 91 230, entgegen

Von der Redaktion