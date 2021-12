Wegen Corona: Rötgesbüttels Kita bekommt Belüftungstechnik

Rötgesbüttel

Die Gemeinde Rötgesbüttel will ihre Kindertagesstätte mit Lüftungstechnik ausstatten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Ein Förderantrag ist gestellt worden und inzwischen auch bewilligt, teilte Bürgermeister Hermann Schölkmann nun dem Bauausschuss mit.

Der Ausschuss kam allerdings nur informell in einer Online-Sitzung zusammen, es konnten keine Beschlussempfehlungen gefasst werden. Hintergrund sei das Ende der pandemischen Notlage, die Folge davon das Außerkrafttreten der entsprechenden Paragrafen in Niedersachsen, die den Gemeinden Online-Sitzungen ermöglichten, erläuterte Schölkmann.

Ein Eigenanteil von 80.000 Euro bleibt für die Gemeinde

Dennoch war es erfreulich, die Förderzusage in der Tasche zu wissen. Es fließen 80 Prozent der Gesamtkosten von rund 400 000 Euro an die Gemeinde zurück, sodass sie lediglich einen Eigenanteil von rund 80 000 Euro stemmen muss. „Wir möchten Technik für den Luftaustausch in der gesamten Kita und in den Bewegungsräumen installieren. Dafür sind Bohrungen durch die Wände erforderlich und Wärmetauscher“, sagte der Bürgermeister. Um das Vorhaben rasch auf den Weg zu bringen, soll nun noch vor Weihnachten eine Ratssitzung coronakonform im Freien stattfinden.

Erfreut zeigte sich Schölkmann auch, dass in das Vorhaben Neubaugebiet hinter dem Südfeld nun anscheinend Bewegung kommt: „Es ist ein Notartermin geplant. Das dürfte Schwung in die Sache bringen, und wir können uns dann mit der Planung befassen.“ Derzeit sind am Sportplatz Mehrfamilienhäuser im Gespräch und anschließend daran dann Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser.

In dem Wohnprojekt treffen Alt und Jung aufeinander

Weiterhin stellten Heiko Mennenga und Alexander Arnold als Investoren noch einmal ihre Pläne vor für ein Seniorenwohnprojekt in Rötgesbüttel. Mennenga erläuterte, das Vorhaben könnte sich anlehnen an ein ähnliches Projekt in Gamsen. „Tagespflege, Begegnungsraum, Kita – Alt und Jung treffen aufeinander, ein schönes Zusammenspiel“, sagte er. Zudem könnte ein ambulanter Pflegedienst mit ins Gebäude einziehen, und Wohnungen seien auch geplant. „Da wir in Rötgesbüttel ein größeres Grundstück zur Verfügung haben, könnten wir hier auch noch ein Zwillingsgebäude errichten mit weiteren Wohnungen“, meinte Mennenga.

Von Chris Niebuhr