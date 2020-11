Wegen Corona: Der Gemeinde Meine fehlen 600 000 Euro an Steuereinnahmen

Meine

Die Corona-Pandemie hat erhebliche finanzielle Folgen für die Gemeinde Meine im laufenden Haushaltsjahr. Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann informierte jüngst den Finanzausschuss über die Situation. Nach den bisher vorliegenden Zahlen ergeben sich demnach deutliche Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer in Höhe von 100 000 Euro sowie bei der Einkommensteuer in Höhe von 500 000 Euro.

Und viel tun kann die Gemeinde nicht mehr. Ausschussvorsitzender Wolfgang Stindl: „Das Jahr ist in zwei Monaten zu Ende. Da ist nicht mehr viel zu machen.“ Derzeit sehe es aber immerhin noch danach aus, dass die Gemeinde ohne Nachtragshaushalt auskommen könnte. Positiv wirkt sich im Etat aus, dass ein geplanter Kindergarten erst später den Betrieb aufnehmen wird. Dadurch fallen im laufenden Jahr 300 000 Euro weniger an Personalkosten an, weil die Mitarbeiter noch nicht eingestellt worden sind. Mögliche Einsparungen könnten sich in gewissem Umfang zudem noch ergeben durch den Verzicht auf Straßensanierungen.

Auch für das kommende Jahr werden hohe Einnahmeausfälle erwartet

Zudem erwartet die Gemeinde auch noch Kompensationszahlungen des Bundes im Zuge der Corona-Krise. Genaue Zahlen dazu fehlen derzeit noch, sie sollen erst Ende November vorliegen. Wenn Klarheit herrscht, möchte Bürgermeisterin Heinsohn-Buchmann die Ausschussmitglieder noch einmal informieren. Wenn alles auf dem Tisch liegt, steht dann auch fest, ob ein Nachtragsetat gefahren werden muss oder nicht. Unerfreulich für die Gemeinde ist unabhängig von der Corona-Krise, dass vorgesehene Einnahmen durch Grundstücksverkäufe in Abbesbüttel in diesem Jahr nicht mehr kommen werden. Das neue Baugebiet ist noch nicht am Netz – bedeutet andererseits aber auch, dass die Erschließungskosten sich ebenfalls nicht mehr im Haushalt auswirken.

Für das Jahr 2021 rechnet die Gemeinde Meine nach derzeitigem Stand übrigens mit Einnahmeausfällen durch die Corona-Krise in ähnlichem Umfang wie in diesem Jahr: 100 000 Euro weniger bei der Gewerbesteuer, 500 000 bis 600 000 Euro weniger bei der Einkommensteuer. Für den neuen Etat bleibt allerdings noch Zeit, aktuelle Zahlen einzuarbeiten und zu planen. Der Haushaltsentwurf wird voraussichtlich Ende Januar eingebracht.

Weiteres Thema war die Möglichkeit, die Veranlagung zur Umsatzsteuer zu verlängern. Die Gemeinde Meine soll diese Option ziehen, empfahl der Ausschuss. Die Regelung wäre sonst im Dezember ausgelaufen. Außerdem lag der Jahresabschluss für 2017 vor. Er sah wie erwartet sehr gut aus, das Jahr hatte deutlich höhere Einnahmen und somit ein besseres Ergebnis für die Gemeinde gebracht.

Von Chris Niebuhr