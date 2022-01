Wedesbüttel

Das Original fehlt, wird aber in mehreren Urkundenbüchern zitiert: 1022 war das Gründungsjahr von Wedesbüttel. Heinrich II. hat dort Menschen angesiedelt, die das Land urbar machten und seine Steuerkasse füllten. Das Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert, wie sich jetzt an den Ortseingängen zeigt.

Dort hängen die Banner beziehungsweise werden dieser Tage aufgehängt, die auf das Jubiläum hinweisen. Natürlich stehen die Jahreszahlen auf dem Banner, das außerdem das neue Dorfwappen zeigt mit einer Ähre als Hinweis auf die Landwirtschaft, die Kapelle auf dem Rittergut aus dem 15. Jahrhundert und das Niedersachsenross. Die beiden bislang gefundenen Sponsoren sind genannt, „wobei noch viel Platz ist für weitere Sponsoren“, weist Kulturvereinsvorsitzender Jörg Blecker auf das freie Feld in dem Gestell hin, in dem oben das Banner hängt.

Ein Wedesbütteler Jubiläums-Landbier erinnert an die Braurechte des Dorfs

Apropos Sponsoren: Gemeinsam mit dem Hofbräuhaus Wolters haben die Wedesbütteler sich schon einen richtigen Clou einfallen lassen. Es wird ein Wedesbütteler Jubiläums-Landbier geben, auch in Erinnerung an die Braurechte des Ritterguts vor ein paar Hundert Jahren. „Das Brauhaus stand mal dort, wo jetzt der Mittellandkanal entlang führt“, berichtet Blecker.

Platz ist da auch noch für weitere Veranstaltungshinweise. „Zum Beispiel das Schützenfest im Jubiläumsjahr oder anderes“, sagt Blecker, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Dr. Heinrich Hinze, Kassenwart Jörg-Dieter Schulze und Ott-Heinrich von Knobelsdorff als Schriftführer die Fäden für das Jubiläum in den Händen hält.

Ein vier Tonnen schwerer Findling wird der Gedenkstein

Das älteste Gebäude des Dorfs: Die Kapelle auf dem Rittergut aus dem 15. Jahrhundert. Quelle: Christina Rudert

Die ersten Termine stehen fest, zum Beispiel die Enthüllung des Gedenksteins an der Kapelle am 19. Juni um 11 Uhr. „Wir haben bei Essenrode einen vier Tonnen schweren Findling gefunden, der graviert wird“, erzählt Schulze. Ein Gedenkgottesdienst, die Steinenthüllung und gemütliches Beisammensein rund um die Kapelle sind geplant. „Dort ist genügend Platz für eine Veranstaltung unter freiem Himmel“, sagt von Knobelsdorff.

Für das Jubiläumswochenende am 10. und 11. September „haben wir Sonnenschein gebucht“, lacht Blecker. Wobei auch schlechtes Wetter die Wedesbütteler nicht schrecken kann. Veranstaltungsort werden die Höfe entlang des Alten Schulwegs sein, „da gibt es auch einige Scheunen und Schauer“, sagt Schulze. Fest steht schon, dass es an einem Tag eine Show mit Oldtimer-Treckern geben wird, „da kommt der Bulldog-Club aus Rühen, die Sülfelder und Adenbütteler sind dabei“, kündigt Blecker an. Und am zweiten Tag sind alte Autos, Motorräder und Sportwagen zu bewundern. Am 14. Oktober soll die von Dr. Heinrich Hinze erarbeitete Dorfchronik vorgestellt werden.

Zwei große Wünsche hat der Kulturverein

Zwei große Wünsche hat der Kulturverein. Einer davon sollte noch vor den Feierlichkeiten in Erfüllung gehen, der andere danach. Wunsch eins ist, dass das Dorf „ein bisschen aufgeräumt wird“, wie es Blecker formuliert. Dafür hofft der Kulturverein auf Unterstützung durch die Gemeinde, sei es bei der Verlegung der Glas- und Altkleidercontainer weg vom Dorfplatz, bei der Begradigung mancher Schilder oder der Reparatur einiger Gehwege. Der andere Wunsch ist, dass das Jubiläum die Dorfgemeinschaft festigt und der Zusammenhalt zwischen Wedesbüttel, Wedelheine und Martinsbüttel noch intensiver wird.

Und wo ist die Original-Gründungsurkunde geblieben? Dr. Heinrich Hinze weiß es: „Das Landesarchiv in Hannover ist im Zweiten Weltkrieg abgebrannt. Und bei einem späteren Wasserschaden ist dann noch mehr vernichtet worden.“

Von Christina Rudert