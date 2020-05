Wedelheine

Ein Radfahrer und ein Fußgänger sind am Mittellandkanal bei Wedelheine zusammengestoßen – laut Polizei passierte das bereits am Freitag nach Ostern gegen 16.05 Uhr. Noch ist nicht viel bekannt zu dem Vorfall: Der bislang unbekannte Radfahrer soll etwa 60 Jahre alt gewesen sein, er war blond, hatte ein breites Gesicht und trug einen roten Anorak mit grauen Streifen auf den Ärmeln. Der Mann soll einen 69-jährigen Fußgänger aus Wedesbüttel angefahren haben und dann einfach in nordöstliche Richtung weiter geradelt sein, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Ob und wie schwer der Fußgänger verletzt wurde, ist allerdings bislang auch noch nicht bekannt. Auf der anderen Seite des Kanals sollen laut Polizei zwei Spaziergänger Zeugen des Vorfalls geworden sein, die gebeten werden, sich bei der Polizei in Meine zu melden, Telefon ( 0 5304) 91230.

