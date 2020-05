Wedelheine: Plötzlich sind die Wasserfilter schwarz

Wedelheine

Schwarze Teilchen im Wasser und ein entsprechend unappetitlich aussehender Wasserfilter im Haus und dann machte da noch die Nachricht die Runde, die Mangan-Werte seien viel zu hoch. Ein besorgter Bürger aus Wedelheine alarmierte deshalb die AZ.

„Das war mit dem Gesundheitsamt abgeklärt“

Was in Wedelheine passiert ist und nun noch geschehen wird, erläutert Andreas Schmidt, Chef des Wasserverbandes Gifhorn. Anfang des Jahres stand die routinemäßige Erneuerung eines Filterbettes am Wasserwerk Wedelheine an. Im Zuge der Arbeiten stellte sich heraus, dass auch an anderen Teilen etwas gemacht werden muss. Unter anderem sei ein Boden durchgerostet gewesen, so Schmidt. In der Folge konnte das Wasser über einige Zeit nicht so gefiltert werden wie gewohnt. „Damit lag der Mangan-Wert auch einige Zeit über dem Grenzwert.“ Der liegt per Gesetz bei 0,05 Milligramm pro Liter. „In der Spitze lagen wir bei 0,15 Milligramm pro Liter. Das war mit dem Gesundheitsamt abgeklärt. Dieser Wert war gesundheitlich unbedenklich“, betont Schmidt. Die Lage seit einiger Zeit „im Griff“, seit drei Wochen liegen die Mangan-Werte wieder unter dem Grenzwert – momentan bei 0,02.

Ein optisches Problem

Was aktuell bleibt: Es könnten noch schwarze Partikel im Wasser auftauchen. „Ein optisches Problem. Wasser muss auch gut aussehen, darum bemühen wir uns“, sagt Schmidt und kündigt deshalb eine große Spülaktion der Wasserleitungen an. Auftakt war am Mittwoch in den Straßen Klintweg, Mühlenweg, Mühlenacker und Espenweg. Ab 8. Juni werde es großräumig noch weitere Spülaktionen im Ort und an den Hauptleitungen geben. Einige dutzend Kilometer an Kanalnetz werde der Wasserverband von einer Spezialfirma spülen lassen müssen. Der Wasserverband werde darüber noch informieren, auch über Tipps, was während der Spülungen zu bedenken ist.

Von Andrea Posselt