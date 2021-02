Rötgesbüttel

Einen Einsatz quasi unter dem eigenen Dach hatte Rötgesbüttels Feuerwehr am Dienstag zu absolvieren. Im Gebäude, in dem Feuerwehr, Schützen und Kyffhäuser untergebracht sind, gab es einen Wasserschaden. Die Folgen werden die Gemeinde noch einige Zeit beschäftigen, fürchtet Bürgermeister Hermann Schölkmann.

Rund vier Stunden waren acht Kameraden der Rötgesbütteler Wehr am Dienstag im Schützenheim im Einsatz. Der gesamte Schießstand im Keller stand gute 20 Zentimeter unter Wasser. Mit Hilfe von zwei Nasssaugern und einer Tauchpumpe wurde das Wasser abgepumpt. Aufgefallen war der Wasserschaden laut Ortsbrandmeister Matthias Müller, weil im Kindergarten, der an der gleichen Wasserleitung hängt, der Druck abgefallen war. Bei der Suche nach der Ursache habe man dann den Wasserrohrbruch – sehr wahrscheinlich durch den starken Frost der vergangenen Tage und das nun aktuelle Tauwetter verursacht – im Schützenheim entdeckt. „Ich schätze, wir haben da zwischen 60 und 70 Kubikmeter Wasser rausgeholt“, so Müller.

„Wegen Corona gibt es ohnehin keinen Schießbetrieb.“

„Der Wasserrohrbruch selbst befindet sich in Räumen der Feuerwehr im Dachbereich. Das Wasser ist dann durch das Gebäude in den Keller gelaufen. Im Feuerwehrbereich ist der Schaden nur gering“, ergänzt Bürgermeister Hermann Schölkmann. Mehr Angaben zum Schaden – Höhe und Auswirkungen – könne er noch nicht machen: „Das muss sich erst ein Gutachter ansehen.“ Dann erst könne man sagen, wie durchfeuchtet das Gebäude ist und wie lange es dauern könnte, bis dieser Schaden behoben ist.

Akut betroffen ist das Vereinsleben – sowohl Schützen als auch Kyffhäuser nutzen den Schießstand – laut Schölkmann durch den Vorfall nicht. „Wegen Corona gibt es ohnehin keinen Schießbetrieb.“ Doch das könne sich ja eventuell in den kommenden Wochen irgendwann ändern – und dann sei zu hoffen, dass die Maßnahmen abgeschlossen sind, mit denen der Wasserschaden beseitigt werden soll.

Gewehre und Kyffhäuser-Fahne mussten umgelagert werden

Zu diesen Maßnahmen gehörte bereits, die Gewehre aus dem Schießstand auszulagern in andere geeignete Räume. Das gehe nicht mal eben so, denn die Räume, in denen Waffen untergebracht sind, müssen gewisse Sicherheitsauflagen erfüllen. Und auch die in einer Vitrine untergebrachte alte Traditionsfahne der Kyffhäuser musste erst einmal anderweitig untergebracht – und getrocknet – werden, denn in die Vitrine ist Wasser gelaufen. Und wie es aussieht, muss auch die automatische Trefferanzeigeanlage zumindest in Teilen ausgebaut, getrocknet, gereinigt und wieder eingebaut werden. Dabei war sie laut Schölkmann erst im vergangenen Jahr eingebaut worden – die Gemeinde hatte das Material finanziert, die Vereine hatten die Installation übernommen.

Von Thorsten Behrens