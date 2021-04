Was sich Jugendfeuerwehrwarte aus dem Papenteich für den Feuerwehrnachwuchs einfallen lassen

Papenteich

Jugendfeuerwehr bedeutet nicht nur feuerwehrtechnische Ausbildung, sondern auch die Teilnahme an Wettbewerben und Orientierungsmärschen sowie gemeinsame Zeltlager. Dabei stehen der Spaß, die Gemeinschaft und der Zusammenhalt an erster Stelle – und darauf müssen auch die Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde Papenteich seit gut einem Jahr verzichten. Die für dieses Jahr geplanten Wettbewerbe im Mai und das Zeltlager aller Jugendwehren aus dem Papenteich sind abgesagt, nicht mal in Kleingruppen dürfen die regelmäßigen Dienste durchgeführt werden.

Damit die Jugendlichen trotzdem Gemeinschaft erleben und außerdem ihr Wissen rund um die Feuerwehr erweitern, sind viele Jugendfeuerwehren auf digitale Formate umgestiegen – und dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So wird per Livestream aus den Gerätehäusern ein Feuerwehrfahrzeug vorgestellt, es gibt Experimente wie das, warum Zucker brennt, aber auch lustige Online-Spiele halten die Jugendlichen bei Laune.

In einigen Orten gab es auch schon Schnitzeljagden: Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren bekamen Fragen geschickt, die nur beantwortet werden konnten, wenn man sich in seinem Ort auf die Suche machte – etwa wo vom eigenen Haus aus der nächste Löschwasserbrunnen zu finden und wie groß dabei die Fördermenge des Löschwassers ist.

Die Jugendfeuerwehrwarte stecken viel zusätzliche Zeit in die neuen Angebote

Die Jugendfeuerwehrwarte investieren viel Freizeit in diese Angebote, das weiß die Führung der Gemeindejugendfeuerwehr sehr zu schätzen. „Durch das Erstellen von Präsentationen oder den technischen Aufwand, um aus den Gerätehäusern live zu streamen, wird sehr viel zusätzliche Zeit in die Jugendarbeit investiert“, heißt es von den Gemeindejugendfeuerwehrwarten. Ihre größte Sorge: Dass die Jugendlichen wegbleiben und am Ende der Nachwuchs für die Einsatzkräfte fehlt.

Die Reaktion der Jugendlichen ist ausgesprochen positiv

Bei den Jugendlichen stoßen die neuen Möglichkeiten auf große Begeisterung. „Wir sind unseren Jugendfeuerwehrwarten der Samtgemeinde Papenteich sehr dankbar für die Möglichkeit, weiterhin an Diensten teilnehmen zu können. Es ist auf jeden Fall immer eine Freude, jede Woche an sehr sorgfältig ausgearbeiteten Online-Diensten teilnehmen zu können und mit Spiel und Spaß die Freiwillige Feuerwehr näher kennen zu lernen, vor allem aber die Kameradinnen und Kameraden endlich mal wiederzusehen“, sagt die Gemeindejugendsprecherin Tessa Liebich.

