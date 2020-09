Was die Papenteicher Jugendförderung für die Herbstferien anbietet

Papenteich

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Herbstferienprogramm für Papenteicher Kinder und Jugendliche, damit es in den Ferien unterhaltsam und erlebnisreich gemeinsam mit Gleichaltrigen wird. Vier interessante Ausflüge führen am Mittwoch, 14. Oktober, in den Escape Room nach Braunschweig, am Donnerstag, 15. Oktober, zum Fun-Jumping nach Braunschweig, am Montag, 19. Oktober, zu einem handwerklichen Kurs in eine echte Schmiede nach Sievershausen und am Donnerstag, 22. Oktober, zum Schwarzlicht-Minigolf nach Braunschweig.

Mit einem besonderen Ausflug endet der Herbstferienspaß

Außerdem gibt es drei kreative Angebote: Am Montag, 12. Oktober, werden von 14.30 bis 16.30 Uhr im Jugendhaus Meine Badeöle und Badesalze selber hergestellt, am Dienstag, 13. Oktober, entstehen von 14.30 bis 16.30 Uhr ebenfalls im Jugendhaus Meine stimmungsvolle Mondscheinkugeln für die Herbstzeit und am Mittwoch, 21. Oktober, werden im Rathaus Meine von 9 bis 12 Uhr Elfen und Trolle aus bunter Märchenwolle selber gefilzt. Ein besonderer Ausflug wird zum Ende der Herbstferien angeboten: Am Freitag, 23. Oktober, bietet die Jugendförderung eine Fahrt in den Heide Park zur Halloween Night an.

In der zweiten Ferienwoche vom 19. bis 24. Oktober findet außerdem ein Grundkursus für angehende Jugendgruppenleiter im Naturfreundehaus St. Andreasberg statt. Für eine Teilnahme gilt das Mindestalter 16 Jahre.

Ein paar Dinge sind für das Corona-Ferienprogramm zu beachten

Infos zu den Angeboten erteilt die Jugendförderung der Samtgemeinde Papenteich im Rathaus Meine, Tel. (0 53 04) 50 234 und 50 235, Anmeldung für die Aktionen sind ab sofort möglich. Für die Fahrt in den Heide Park gilt als Anmeldeschluss der 24. September. Für die Angebote gilt das coronabedingte Abstand- und Hygienekonzept, welches bei der Jugendförderung Papenteich ausliegt. Das Programmheft mit allen Informationen zu den Angeboten ist auf der Homepage der Samtgemeinde www.papenteich.de zu finden.

