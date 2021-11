Was an Papenteicher Feuerwehrhäusern demnächst zu tun ist

Papenteich

Mit Baumaßnahmen an Feuerwehrhäusern befasste sich jetzt der Bauausschuss der Samtgemeinde Papenteich. Das Gremium unter Vorsitz von Eberhard Stolzenburg widmete sich dem Neubau in Rötgesbüttel, einer Zufahrt in Gravenhorst, der Alarmausfahrt in Meine und der Übergangshalle in Grassel.

„Wir müssen heute zwischen Varianten abwägen und eine Entscheidung treffen“, leitete Stolzenburg die Beratung über den geplanten Neubau in Rötgesbüttel ein. Das Vorhaben an sich dagegen sei hinlänglich bekannt. Für die Gestaltungsgemeinschaft beantragte Randolf Moos (SPD), dem Entwurf zuzustimmen. Die weitere Planung soll zudem mit einer fünften Einstellbox erfolgen. Und sofern der Landkreis bis zum 1. Juli 2022 den Abschluss einer Vereinbarung zur Kostenübernahme zugesagt hat, soll die fünfte Box auch realisiert werden. Es geht hierbei um rund 87 000 Euro.

Weitere Themen im Ausschuss Vorm Gravenhorster Feuerwehrhaus haben sich im Lauf der Jahre in der Zufahrt Spurrillen gebildet – wohl auch wegen des inzwischen größeren und somit schwereren Fahrzeuges. Darin sammelt sich Regenwasser, das im Winter gefrieren könnte. Die Unfallgefahr durch Glatteis sei unbedingt zu vermeiden, meinte die Verwaltung und empfahl daher, die Pflasterung auf der gesamten Länge der Zufahrt sowie dem Gehweg aufzunehmen und den Unterbau zu verstärken. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 7000 Euro. Der Ausschuss stimmte zu. Der Gebäudesockel des neuen Feuerwehrhauses in Wedesbüttel weist Schäden auf. Die Baufirma ist bereit, die Schäden auf eigene Kosten zu beheben, sofern das Pflaster davor aufgenommen und ein Schacht ausgehoben wird. Unabhängig davon müssten auch noch die Außenanlagen fertiggestellt werden. „Beides kann die Feuerwehr aber nicht in Eigenleistung schaffen, weil ihr dafür die Helfer fehlen“, sagte Stolzenburg. Randolf Moos (SPD) beantragte, für die Sockelsanierung bereits 2022 Mittel bereitzustellen, für die Außenanlagen dagegen erst 2023. Ute Heinsohn-Buchmann (SPD) hingegen hätte gerne auch die „wirklich nicht schönen“ Außenanlagen schon 2022 hergerichtet. Der Ausschuss empfahl einstimmig, den Sockel 2022 zu sanieren. Mit fünf zu drei Stimmen folgte er zudem Moos’ Antrag, die Außenanlagen aber erst 2023 anzugehen.

2,65 Millionen Euro werden für die nächsten beiden Jahre bereit gestellt

Im Haushaltsplan werden 2022 Mittel in Höhe von zunächst einer Million Euro bereitgestellt, weitere 1,65 Millionen Euro sind fürs Folgejahr vorzusehen. Der Ausschuss stimmte geschlossen zu.

„Dieses Thema begleitet uns schon eine ganze Weile“, wies Stolzenburg darauf hin, dass der ursprüngliche Antrag auf Verbesserung der Alarmausfahrt an der Meiner Feuerwehrzentrale bereits vier Jahre auf dem Buckel hat. Die Ausfahrt soll verbreitert werden. Die Verwaltung bevorzugt aus Gründen der Pflege Betonsteine, die Feuerwehrunfallkasse schließt sich dem wegen möglicher Stolpergefahr an. Die Ortsfeuerwehr hat sich aber für Rasengittersteine ausgesprochen. Die Verwaltung empfahl letztlich, dem Wunsch der Ortsfeuerwehr zu entsprechen, der Ausschuss ebenfalls. Es ist mit Kosten von 6900 Euro zu rechnen.

Die Übergangshalle für Grassels Feuerwehr muss weg

In Grassel sei die Feuerwehr bis zum Einzug in den Neubau, der „ja zum Glück demnächst fertiggestellt wird“, in einer Übergangshalle untergebracht, sagte Stolzenburg. Diese Halle müsse dann der neuen Alarmausfahrt weichen. Die Verwaltung schlug vor, die Halle zurück zum Bauhof am Meiner Badeweg zu setzen. Dafür seien im Haushaltsplan 2022 weitere 38 700 Euro zu veranschlagen.

Meines Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann hätte sich gewünscht, dass die Gemeinde eher in die Planungen der Samtgemeinde für Zu- und Ausfahrten am Grasseler Feuerwehrhaus einbezogen worden wäre, um dort etwa ein Parkverbot zu erlassen. Doch laut Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn ist ein Parkverbot unnötig, die Straße neben dem Dorfgemeinschaftshaus sei breit genug. Die Alarmausfahrt dagegen soll ausschließlich über die Fläche erfolgen, auf der noch die Übergangshalle steht. Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, weitere Mittel 2022 bereit zu stellen. Und Vorsitzender Stolzenburg betonte abschließend noch einmal, wie wichtig es sei, die Halle „schnellstmöglich“ nach dem Einzug der Feuerwehr in den Neubau abzubauen und die Alarmausfahrt herzurichten.

Von Chris Niebuhr