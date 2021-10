Warum ein Bus in Groß Schwülper so viel Diesel verliert

Schwülper

Vier Stunden war die Freiwillige Feuerwehr Groß Schwülper am Dienstagvormittag im Einsatz, um eine Diesel-Spur zu beseitigen. Gegen 7 Uhr kam die Alarmierung, der Kraftstoff befand sich auf der Hauptstraße an der Ecke zur Poststraße auf der Fahrbahn. Da sich die Diesel-Spur direkt in einem Kurvenbereich befand wurden die Kameraden sofort tätig und nahmen den Diesel mittels Bindemittel auf.

Entdeckt wurde die etwa 20 Meter lange Spur von einem Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Schwülper. Nachdem die Diesel-Spur beseitigt war, fanden die freiwilligen Helfer weitere Betriebsstoffe im Bereich Poststraße Ecke Schloßstraße sowie im Kreisel L321/Dallmorgen, die ebenfalls besteigt werden mussten.

Dieselspuren auf vier weiteren Straßen

Da die Feuerwehr in der Vergangenheit bereits mehrfach in diesen Bereichen tätig werden musste, weil Linienbusse dort Diesel verloren hatten, wurden auch weitere Straßen kontrolliert, in denen die Busse unterwegs sind. So entdeckten die Einsatzkräfte Diesel im Bereich der Braunschweiger Straße in Höhe Heinrichstraße, am Waller Lehmweg, an der Waller Straße sowie in der Schunterstraße.

Zur Unterstützung der etwa 50 Meter langen Diesel-Spur in der Schunterstraße in Walle wurden außerdem die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rothemühle alarmiert. Mit vereinten Kräften konnte auch diese Gefahr beseitigt werden. Ein hinzugerufenes Service-Fahrzeug einer Bus-Gesellschaft fand später heraus, welcher Bus wegen eines nicht komplett geschlossenen Tankdeckels Kraftstoff in den betroffenen Kurven verloren hatte.

Einsatz dauert bis gegen 11.30 Uhr

Die jeweiligen Straßen waren für die Dauer der Einsätze teilweise gesperrt. Erst gegen 11.30 Uhr konnten sämtliche Kräfte wieder einrücken.

Von der AZ-Redaktion