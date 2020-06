Walle

Zwischen Rothemühle und Walle auf der Schunterstraße erlitt am Sonntagabend ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Sturz Verletzungen am Arm. Er war mit seinem Vater auf dem Radweg in Richtung Rothemühle unterwegs und wollte ein vor ihnen radelndes Pärchen überholen. Um einen Zusammenstoß mit der Frau zu vermeiden, musste der Junge plötzlich in den Grünstreifen ausweichen und stürzte. Trotz des Sturzes radelte das Pärchen weiter in Richtung Rothemühle. Es soll zwischen 50 und 60 Jahren alt sein. Das Pärchen oder andere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meine unter Tel. (0 53 04) 91 230 zu melden.

Weitere Nachrichten aus Walle:

Anzeige

Von der AZ-Redaktion