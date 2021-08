Didderse

Verwaltungsleistungen digitalisieren und Sporthallen für den Schulsport bauen: Das sind zwei Schwerpunkte, die Randolf Moos (SPD) als Samtgemeindebürgermeister-Kandidat für den Papenteich fest im Blick hat. Er sieht sich auch von CDU und Grünen unterstützt.

Wann und wo sind Sie geboren?

13. November 1959 in Didderse

Familienstand/Kinder?

geschieden, eine Tochter, zwei Söhne

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

vor 25 Jahren bin ich erstmals in den Rat der Gemeinde Didderse gewählt worden

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Aus eigener Erfahrung weiß ich die politische Arbeit der Gestaltungsgemeinschaft aus SPD, Grünen und CDU zu schätzen. Als Samtgemeindebürgermeister möchte ich diese Politik fortsetzen und mitgestalten. Gemeinsam mit den motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Verwaltung möchte ich die Samtgemeinde zu einem modernen und digitalisierten Dienstleister für unsere Mitbürger im Papenteich ausbauen.

Welche Hobbys haben Sie?

Wandern, Meeresaquaristik, Fußball

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Ratgeber Meerwasserchemie; Opfer 2117 von Adler Olsen

Worüber können Sie lachen?

Über meine Enkeltochter Sophie

Was macht Sie traurig?

Intoleranz

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Ausstattung der Schulen der Samtgemeinde in den kommenden fünf Jahren?

Im Bereich der Grundschulen haben wir großes Interesse an einer vollständigen Ganztagsschullandschaft in allen Papenteicher Grundschulen. Die Sanierung und Herrichtung der Sportplätze in Meine und Schwülper und der Bau der Sporthallen an den Grundschul-Standorten müssen gemeinsam mit den Gemeinden umgesetzt werden. Wir werden uns den Herausforderungen einer modernen, digitalen Infrastruktur an unseren Schulen stellen müssen. Dies wird ein Prozess, den wir über Jahre begleiten und finanzieren müssen.

Kommunalwahl im Papenteich: Randolf Moos (3.v.l.) will Samtgemeindebürgermeister werden. Quelle: privat

Welche Spielräume kann die Samtgemeinde ihren Mitgliedsgemeinden bei den Finanzen geben, was kann oder muss sie sich selbst in den kommenden fünf Jahren leisten?

Die Samtgemeinde sollte weiterhin eine angemessene Samtgemeindeumlage für ihre Mitgliedsgemeinden festsetzen. Die Samtgemeinde leistet sich nichts allein, sondern im Verbund für die öffentlichen Aufgaben für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden. Demzufolge setzen wir das nach Antrag von SPD, CDU und der Grünen beschlossene Brandschutzinvestitionsprogramm mit dem Bau der neuen Stützpunktwehr Rötgesbüttel und den Feuerwehren Abbesbüttel, Rothemühle/Walle, Didderse und Lagesbüttel fort. Die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen ist auf dem Weg und wird von mir intensiv unterstützt. Wir benötigen im Ergebnis eine größere Erreichbarkeit des Rathauses für die Bürgerinnen und Bürger.

Hat die Samtgemeinde ein Interesse an weiterer Einwohnerentwicklung, kann sie auf die weitere Baulandentwicklung der Gemeinden Einfluss nehmen?

Die Baulandentwicklung ist zunächst einmal Angelegenheit der Mitgliedsgemeinden. Die Gemeinden sind dieser Aufgabe in den letzten Jahren sehr verantwortungsvoll nachgekommen. Mit der Ausweisung von Bauland ist es nicht getan. In gleichem Maße muss die Infrastruktur (Kinderbetreuung, Straßen, Radwege, Glasfaser, etc.) mitwachsen. Das ist vor Ort in den Räten unserer Mitgliedsgemeinden sehr gut aufgehoben. Eine moderate Einwohnerentwicklung sollte im Interesse des Papenteichs sein.

Von Dirk Reitmeister