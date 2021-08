Meine

Schulen mit Glasfaser ausstatten und Investitionen vorausschauend planen, um die Mitgliedsgemeinden nicht finanziell zu überlasten: Diese Schwerpunkte setzt Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn (WGP), die in ihr Amt wiedergewählt werden möchte.

Wann und wo sind Sie geboren?

13. Mai 1964 in Braunschweig

Familienstand/Kinder?

Ich lebe in einer festen Beziehung und habe eine erwachsene Tochter.

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

1986 in Braunschweig in die SPD eingetreten (seit 2016 WGP), 1991 erstmals in den Rat der Gemeinde Meine gewählt

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Die positiven Erfahrungen aus 25 Jahren ehrenamtlicher Kommunalpolitik und die Freude an dem Amt in den vergangen fünf Jahren, durch den direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort und der Möglichkeit, politisch mit zu gestalten.

Welche Hobbys haben Sie?

Bis vor fünf Jahren hat die ehrenamtliche Kommunalpolitik meine Freizeit sehr gut ausgefüllt und jetzt verbringe ich freie Zeit gerne in Gesellschaft in Vereinen und Verbänden.

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

ein Krimi – aktuell „Ohne Schuld“ von Charlotte Link

Worüber können Sie lachen?

Über viele Alltagssituationen und auch gerne mal über mich selbst.

Was macht Sie traurig?

egoistisches und rücksichtsloses Verhalten

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Ausstattung der Schulen der Samtgemeinde in den kommenden fünf Jahren?

Mit dem Grunderwerb und dem Beginn der Planungen für eine neue Mensa schafft die Samtgemeinde die besten Voraussetzungen, damit auch die Grundschule Meine eine Ganztagsschule werden kann. Für die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Ausstattung unserer Schulen müssen auch weiterhin Fördermittel optimal genutzt werden. Die flächendeckende Glasfasererschließung ist hierfür eine wichtige Grundlage. Ebenso wichtig ist es, den guten baulichen Zustand und den Stand der Ausstattung in allen fünf Grundschulen und der Oberschule Papenteich dauerhaft zu erhalten.

Welche Spielräume kann die Samtgemeinde ihren Mitgliedsgemeinden bei den Finanzen geben, was kann oder muss sie sich selbst in den kommenden fünf Jahren leisten?

Als Samtgemeinde müssen wir dafür Sorge tragen, dass unsere Mitgliedsgemeinden dauerhaft in der Lage bleiben, alle ihre Aufgaben zu erfüllen. Nur durch eine vorausschauende Planung der großen Investitionen, wie zum Beispiel für die noch anstehenden Neubauten von Feuerwehrhäusern, kann die Umlage dauerhaft stabil gehalten werden. Neue Aufgaben, wie die geplante Übernahme der Sporthallen an den Grundschulstandorten, dürfen nicht zu einer ungerechten finanziellen Belastung der Gemeinden führen.

Hat die Samtgemeinde ein Interesse an weiterer Einwohnerentwicklung, kann sie auf die weitere Baulandentwicklung der Gemeinden Einfluss nehmen?

Die Hoheit für die Ortsentwicklung muss bei den Mitgliedsgemeinden bleiben, da diese ihre Entwicklungsmöglichkeiten am besten einschätzen können. Eine maßvolle Eigenentwicklung ist auch zukünftig wichtig, um die Infrastruktur in allen Gemeinden attraktiv zu erhalten und weiter zu entwickeln, wovon selbstverständlich auch die Samtgemeinde profitiert. Eine direkte Einflussnahme auf die Entwicklungspläne der Gemeinden lehne ich grundsätzlich ab.

Von Dirk Reitmeister