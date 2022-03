Vordorfs Umweltausschuss befürwortet das Bürgersolarprojekt

Vordorf

Die Gemeinde Vordorf unterstützt die Idee für ein Bürgersolarprojekt auf einer ihrer Flächen. Der Umwelt- und Planungsausschuss gab nun die Empfehlung ab, die Fläche gegebenenfalls zu diesem Zweck zu verpachten. Die Politiker empfahlen, die Verwaltung möge das Vorhaben prüfen und vertraglich umsetzen.

Es geht um etwas mehr als fünf Hektar Fläche, grob gesagt zwischen Kreuzungspunkt der Kreisstraße 89 mit der Bundesstraße 4 und dem Mittellandkanal. Dort soll eine Freiflächenanlage entstehen. Bürger der Gemeinde können sich dann später an dem Vorhaben beteiligen. Clemens von König von der Firma SESP Solar Projects GmbH & Co. KG hatte das Projekt an die Gemeinde herangetragen.

Vordorf möchte das Tempo auf den Durchgangsstraßen selber bestimmen

Dann befassten sich die Politiker noch mit der Beteiligung der Gemeinde an einer bundesweiten Initiative, die darauf abzielt, den Gemeinden die Entscheidung über angemessene Geschwindigkeiten auf Durchgangsstraßen durch ihre Ortschaften zu übertragen. Derzeit ist bei Landesstraßen der Landkreis Genehmigungsbehörde für Tempobeschränkungen. Grundsätzlich sprach man sich dafür aus, die Initiative zu unterstützen. Sollte sie Erfolg haben, wäre der Gesetzgeber am Zuge, die entsprechenden Änderungen umzusetzen, damit die Gemeinden dann selbst entscheiden dürfen in diesem Bereich.

Dann gab es noch Sachstandsberichte zum historischen Radwanderweg und zur Erneuerung der Windenergieanlagen in der Gemeinde Vordorf. Während sich der Stand in Sachen Windkraft nicht geändert hatte, zunächst weiter der Energiekonzern RWE am Zug ist, einen Antrag zu stellen beim Landkreis, sprachen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, am Projekt Radwanderweg festzuhalten. „Wenn allerdings die Förderung dafür entfallen sollte, müssten wir die historische Komponente außen vor lassen“, meinte Ausschussvorsitzender Harald Isermeyer. In diesem Falle bliebe es dabei, lediglich den Ausbau oder die Verbesserung von Radwegen im Fokus zu behalten – etwa einen Lückenschluss im Eickhorster Forst oder das Anlegen einer Schotterspur im Bereich Rethen neben einem gepflasterten Feldweg.

Am Baugebiet Eickhorst entsteht eine Ausgleichsfläche

Schließlich gab es noch grünes Licht für das Bepflanzen einer Ausgleichsfläche am Baugebiet Eickhorst. Dafür hatte eine Arbeitsgruppe aus Einwohnern des Ortes einen Plan erstellt. Dem Vorschlag folgte der Umwelt- und Planungsausschuss.

Von Chris Niebuhr