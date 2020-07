Vordorf

Die Gemeinde Vordorf hat einen großen Schritt in Richtung schnelles Internet via Glasfaser gemacht. Zusammen mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser hat Bürgermeisterin Monika Kleemann den Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit eine wichtige Voraussetzung für den möglichen Netzausbau geschaffen.

Monika Kleemann Quelle: privat

Hollywood-Blockbuster im Heimkino, Musik-Streaming oder das Videotelefonat mit der Tochter in Australien rücken für die Bürgerinnen und Bürger in Vordorf in greifbare Nähe. Ob die zukunftssichere Breitbandanbindung in Kürze erfolgen kann und Surfgeschwindigkeiten mit mindestens 300 Mbit/s zum Standard werden, entscheiden in Kürze die Bürgerinnen und Bürger.

Deutsche Glasfaser ist Spezialist für den Ausbau von Glasfaser-Infrastrukturen im ländlichen Raum. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten eine Nachfragebündelung durchführen. Im Aktionszeitraum vom 15. August bis zum 20. November können sich die Bürgerinnen und Bürger, die im geplanten Ausbaugebiet wohnen, für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser entscheiden. Erreicht die Vertragsquote im Ausbaugebiet mindestens 40 Prozent – das entspricht bei geschätzt 1200 möglichen Glasfaseranschlüssen 480 Aufträgen –, steht dem schnellen privatwirtschaftlichen Ausbau durch Deutsche Glasfaser nichts mehr im Weg. Christian Morag von der Deutschen Glasfaser erklärt: „Damit eine Wohneinheit mit einer Glasfaserleitung versorgt werden kann, benötigen wir für jeden Hausanschluss einen Auftrag, in dem sich die Anwohner mindestens zwei Jahre vertraglich an Deutsche Glasfaser binden.“ Dadurch entfallen die Baukosten von mindestens 750 Euro.

Bei den FTTH-Anschlüssen (Fiber to the Home) wird die Glasfaser bis ins Haus beziehungsweise in die Wohnung geführt – die Anschlüsse sind somit komplett kupferfrei. Die Deutsche Glasfaser bietet unter www.deutsche-glasfaser.de weitere Informationen.

Als Student im Homeoffice aufgeschmissen: Tobias Bäustmann von der Initiative i38533. Quelle: Sebastian Preuß

Schnelles Internet ist in Vordorf seit langem ein Thema – besser gesagt: langsames Internet. Die Initiative i38533 setzt sich seit einiger Zeit dafür ein, dass mehr Haushalte in der Gemeinde via Glasfaser ins Netz kommen. An der Unterschriftensammlung der Initiative hatten sich auch mehrere Gewerbetreibende beteiligt. Die Gemeinde saß bislang quasi zwischen drei Stühlen: Telekom-Kunden, die weit weg vom nächsten Verteilerkasten wohnen, bekommen per Kupferkabel kaum noch Netzleistung ins Haus. ArcheNet arbeitet mit Funkübertragung – je mehr Kunden sich die Bandbreite teilen, desto geringer wird diese. Und auch die Hoffnung, über das Giffinet-Projekt des Landkreises schnelleres Internet zu bekommen, scheiterte: Vordorf gilt offiziell als versorgter schwarzer Fleck. Nun besteht die Hoffnung der Initiative, dass sich genügend Interessenten bei der Deutschen Glasfaser melden – die baut ihr Leitungsnetz in Vordorf erst ab der genannten 40-Prozent-Quote aus.

