Vordorf

Östlich von Vordorf kam es bereits am Freitag, 19. Juni, zu einer Sachbeschädigung mittels eines Nagelbrettes, wie die Polizei jetzt mitteilt. Eine Familie nutzte mit ihren Fahrrädern eine langjährig bekannte und vom Landwirt geduldete Abkürzung über ein Feld. Am Zugang zum Trampelpfad über das Zuckerrübenfeld fuhren die Radfahrer über ein in die Erde eingegrabenes Nagelbrett und beschädigten sich dabei ihre Reifen. Das Nagelbrett wurde von Beamten des Polizeikommissariates Meine zur Spurensicherung sichergestellt.

Weitere Nachrichten aus Vordorf:

Anzeige

Von der AZ-Redaktion