Vordorf: Fördermittel fürs neue Domizil des Gemeindebüros

Vordorf

„Wir haben die Zusage zur Förderung zum Bau des geplanten Verwaltungsgebäudes in der Alten Post erhalten“, freut sich Monika Kleemann, Bürgermeisterin von Vordorf. Auch die Baugenehmigung soll in den nächsten Tagen kommen, sodass es dann mit den Ausschreibungen losgehen kann.

„Es war ein hartes Stück Arbeit von der Absichtserklärung in der Ratssitzung am 16. Dezember 2019 bis zur Realisierung dieser Zusage“, erklären die beiden Hauptinitiatoren des Projekts Dr. Gerd Jung (CDU-Fraktionsvorsitzender) und Karl-Ulrich Amme (Unabhängige). Die Arbeitsgruppe, der außerdem noch Stefan Kühn (SPD und Bauausschuss-Vorsitzender), Marion Schlörmann (Verwaltung) sowie Architekt Niels-Peter Fischer angehörten, haben die Planunterlagen erarbeitet, die vom Rat verabschiedet wurden.

Ein Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung

Der wichtigste Teil jedoch war der Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Braunschweig, der eine Zuschussmöglichkeit in Höhe von 63 Prozent vorsah und Voraussetzung für den Bau in der geplanten Weise war – immerhin geht es um einen grob geschätzten Kostenrahmen von rund 900 000 Euro.

Eine erste Planung: So könnte der Gebäudekomplex aussehen. Quelle: privat

Die Notunterkunft im Sportheim ist nicht mehr haltbar

Der Neubau ist notwendig, da die Gemeindeverwaltung und das Bürgerbüro zurzeit in einer Notunterkunft in einem Raum im Sportheim untergebracht sind. Die alten, ebenfalls suboptimalen Räumlichkeiten im Souterrain der Grundschule mussten aufgrund von Schimmelbefall aufgegeben werden. Zur Debatte standen ein Neubau auf der „grünen Wiese“ im Gewerbegebiet oder eine Revitalisierung der bisher suboptimal genutzten Bausubstanz an der Alten Post.

Aufgrund der traditionellen „Ortsmitte“, der guten Erreichbarkeit, insbesondere auch durch öffentliche Verkehrsmittel, der geplanten Mitfahrerbank in die umliegenden Orte, der Nähe zum Briefkasten, der vorhandenen guten Parksituation und der geplanten Ladestationen für E-Autos und E-Bikes bot es sich laut Arbeitsgruppe an, die Gemeindeverwaltung in das Gebäude-Ensemble der Alten Post mit Gastwirtschaft und Nebengebäude inklusive (Theater-)Saal mit Bühne und Kegelbahn zu integrieren. Der Innenhof dient zu besonderen Anlässen (Weihnachtsmarkt, 1. Mai Feier) als Treffpunkt.

Der Anbau der Alten Post wird revitalisiert und um einen Neubau ergänzt

Um ausreichend Raum für die Gemeindeverwaltung und die Dorfgemeinschaft zu schaffen, plant die Gemeinde, den Anbau der Alten Post inklusive Wohnung zu revitalisieren und durch einen funktionalen Neubau zu ergänzen. Die traditionellen Gebäudeproportionen und ihre Optik werden sowohl bei der Revitalisierung der alten Bausubstanz als auch beim Neubau beibehalten und orientieren sich am Bestand.

Insgesamt bleibt so die für historische Bauernhöfe typische Umfassungsbebauung eines Hofes mit Gebäudeplatzierung an den Straßenrändern erhalten. Der zum Hof offene Eingangsbereich der neuen Verwaltung wird offen und transparent gestaltet, sodass ein modernes Ambiente entsteht.

Von der AZ-Redaktion