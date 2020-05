Ein neues Domizil für die Gemeindeverwaltung

Vordorf

Die Gemeindeverwaltung Vordorf soll ein neues Domizil bekommen. Schon seit geraumer Zeit kursiert diese Idee in der Politik. Über Jahre war die Anlaufstelle für die Bürger im Keller an der Sporthalle untergebracht, zuletzt für eine Übergangszeit im Sportheim. Das Ensemble des Gasthofes Zur Post bietet jedoch die Möglichkeit, einen neuen Verwaltungssitz zu schaffen, ist in Teilen ohnehin sanierungsbedürftig. Der Rat stellte nun die Weichen für einen Förderantrag für einen Umbau.

Die Gemeinde hatte drei Erstentwürfe von Architekten zur Auswahl vorliegen. Bei einem groben Kostenrahmen von rund 900 000 Euro steht für Bürgermeisterin Monika Kleemann ( CDU) und viele der übrigen Politiker fest: „Sonst wäre das nicht machbar.“ Altbausanierungen seien stets sehr teuer. Geplant sei daher, das EU-Förderprogramm ILE anzuzapfen. Es könnte einen Zuschuss in Höhe von bis zu 60 Prozent geben. Bis September muss der Antrag für die Fördermittel gestellt sein – daher die Ratssitzung zu dem wichtigen Punkt trotz Corona-Pandemie. Denn für die Feinplanung für den Antrag benötigen die Planer ja auch noch Zeit.

Erhaltenswerte Objekte

Monika Kleemann erläuterte, Ziel sei es, die Gebäude des Gasthof-Ensembles zum Teil zu sanieren und dann dort die Verwaltungsräume hineinzusetzen. „Saal und Ställe dahinter müssten ohnehin modernisiert werden“, sagte sie. Das Dach sei bereits notdürftig repariert worden, als Heizung sei noch eine Ölheizung vorhanden. Es handele sich aber grundsätzlich um erhaltenswerte Objekte. Daher die Idee zu Sanierung und Umnutzung. Die Gaststätte selbst hingegen sei nicht Teil des Vorhabens. Sie war bereits zu einem früheren Zeitpunkt modernisiert worden.

Der Rat warf nun einen Blick auf die drei Vorschläge der Architekten und entschied sich schließlich für eine Variante. Es gab zwar Kritik am Vorhaben aus den Reihen der SPD, die mehr zu einem Neubau eines Verwaltungssitzes tendierte. Letztlich stimmte aber nur Horst Piksa ( SPD) gegen die Auftragsvergabe an den Architekten. Bürgermeisterin Kleemann hatte erläutert, dass die Sanierung mit Zuschüssen genauso teuer kommen würde für die Gemeinde wie ein Neubau.

Antrag auf Fördermittel

Der Planer aus der Region wird nun als nächstes in die Detailplanung einsteigen, die als Grundlage für den Förderantrag erforderlich ist. Dann wird die Gemeinde Vordorf den Antrag stellen für den Zuschuss aus dem Förderprogramm – und auf die Bewilligung warten. „Es ist ein langer Weg“, meinte Bürgermeisterin Kleemann. Sollte es wieder Erwarten nicht klappen mit der Förderzusage der EU, habe die Gemeinde als Plan B immer noch die Alternative Neubau in der Pipeline, erläuterte sie. Möglich sei das etwa im Gewerbegebiet. Denn der Bedarf neuer Verwaltungsräume sei einfach vorhanden. „Wir haben jetzt seit 30 Jahren mit Provisorien gelebt“, betonte sie.

Von Chris Niebuhr