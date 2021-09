Vordorf

Die zweite Auslegung von Unterlagen zum vierspurigen Ausbau der B 4 zwischen Gifhorn und Braunschweig ist gelaufen, bis 22. September haben Institutionen und Privatleute noch Zeit für Einwände. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird wohl noch Post aus Vordorf bekommen.

Einmal schon hat es sich für die Gemeinde Vordorf ausgezahlt, sich zu rühren. Zumindest für Fußgänger und Radfahrer soll es zwischen Vordorf und Meine eine Verbindung geben, wo heute noch die Kreisstraße verläuft. Konsequenz aus der ersten Beteiligung an den Planungen 2017. Jetzt pocht Bürgermeisterin Monika Kleemann auf die Behebung eines weiteren Knackpunkts, den der Neubau mit der jetzigen Planung mit sich bringen würde. Es geht um die andere Kreisstraße, über die jene Vordorfer zur B 4 fahren, die nach Braunschweig wollen.

Nadelöhr Lindenplatz: Die Gemeinde Vordorf befürchtet, dass Verkehr auf die künftige B4 über die L 321 ausweicht – und dazu hier lang fahren müsste. Quelle: Dirk Reitmeister

„Wir sind nicht gegen die B 4“, stellt Kleemann gleich klar. Doch der vierspurige Abschnitt würde kurz vor der Einmündung mit jener K 89 auf zwei Spuren schrumpfen. Jetzt schon gebe es an der Einmündung für Vordorfer Probleme, auf die B 4 einzubiegen. Doch bislang täten sich wenigstens immer wieder Lücken in den Schlangen auf, weil es in Meine Ampeln gibt. Das werde mit der Umgehungsstraße ein Ende haben. Dann fließe die Rushhour auf der B 4 wohl konstant und lückenlos.

Das würde auch die Betriebe im Gewerbegebiet und ihre An- und Ablieferung treffen, sagt Kleemann. „Sie liegen verkehrsgünstig an der B 4“: So werbe die Gemeinde für das Gewerbegebiet, sagt Kleemann. Es sei ja extra an der Stelle erschlossen. Vordorfer Privatleute mögen ja noch mit ihren Autos zur L 321 und von dort aus auf die vierspurige B 4 auffahren können. Aber Lastwagen möchte Kleemann nicht durch den Ort ausweichen sehen. Der Lindenplatz, wo die Straße zur L 321 von der Hauptstraße abzweigt, sei ein Nadelöhr.

Darum will die Gemeinde Vordorf einen Kreisel an der B 4

„Für uns wäre es am besten, sie würden einen Kreisel bauen“, sagt Kleemann, was mit der Einmündung der K 89 in die B 4 passieren sollte. Das würde den Verkehr an der Stelle entschleunigen, aber nicht zum Stehen bringen. Sie will für die Gemeinde noch einmal in der Sache die Landesbehörde anschreiben und wünscht sich, dass auch Gewerbetreibende aus Vordorf entsprechende Post abschicken würden.

Viel Verkehr auf der B4: Das Einbiegen von der K 89 aus Vordorf ist oft schwierig. Quelle: Dirk Reitmeister

Auch aus Kreisen von Einwohnern der Gemeinde Meine kommen immer noch Zweifel an den Planungen. Muss überhaupt vierspurig gebaut werden, wenn doch die Staus eigentlich nur an den Ampeln lägen? Würde der Ausbau der A 39 nicht die Verkehrsbelastung auf der B 4 senken? Wegen des laufenden Verfahrens sagt Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde in Wolfenbüttel, noch nichts dazu. Außerdem habe er noch keine Übersicht über alle eingegangenen Einwendungen, denn diese gingen durchaus an mehrere Adressen. „Die Einwendungen werden uns erst nach Fristende zugestellt.“

So geht es im Verfahren nach der Einwendefrist weiter

„Sobald die Einwendungsfrist beendet ist und dem Geschäftsbereich Wolfenbüttel die Einwendungen von der Planfeststellungsbehörde vorgelegt wurden, werden diese gesichtet und erwidert“, so Peuke weiter. Seine Leute werden dann die Erwiderungen der Planfeststellungsbehörde zuleiten, die dann über den Erörterungstermin entscheidet. „Wann dies geschehen wird, hängt natürlich vom Umfang und Inhalt der Einwendungen ab.“

Was ist mit dem zweispurigen Abschnitt bei Meinholz?

Die Bürgerschaft stellt sich auch die Frage, was mit dem Abschnitt zwischen Wenden und Vordorf passieren soll. Dieser bleibt bis auf weiteres zweispurig. Allerdings ist auch er laut Peuke im „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans gelistet. „Die Planungen hierzu werden vom Geschäftsbereich Wolfenbüttel mit Vorliegen eines Planungsauftrages aufgenommen.“

Von Dirk Reitmeister