Vier Verletzte bei einem Unfall am Autohof Schwülper

Schwülper

Am späten Mittwochabend gab es auf der Kreuzung der B214 am Autohof bei Schwülper einen schweren Unfall mit vier Verletzten. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei vor Ort wollte eine 28-Jährige aus Wendeburg gegen 22 Uhr mit ihrem VW Passat vom Autohof nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in Betrieb und zeigte gelbes Blinklicht. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie einen von links kommenden Ford Mondeo. Dieser stieß mit der Front in die Fahrerseite des Passats, der daraufhin von der Straße geschleudert wurde.

Sowohl der 43-jährige Braunschweiger, der den Ford fuhr, als auch die Passat-Fahrerin wurden schwer verletzt. Die Passat-Fahrerin musste mit Hilfe der Feuerwehr aus dem stark verformten Fahrzeug herausgeschnitten werden. Die beiden Beifahrer aus dem Passat, ein 28-Jähriger und seine 55-jährige Mutter, wurden leicht verletzt ins Klinikum Gifhorn gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Autos mussten abgeschleppt werden. Außer der Polizei waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung etwa 90 Minuten gesperrt.

