Meine

Der Weg wird frei gemacht für die Erweiterung des Unternehmens Meine Küche. Der Umwelt- und Planungsausschuss empfahl dem Rat nun den erforderlichen Beschluss zur Bebauungsplanänderung zu fassen. Das Küchenstudio möchte seine Ausstellungsfläche erweitern (AZ berichtete). Bereits die Vorstellung der Pläne war seinerzeit auf viel Wohlwollen in der Politik gestoßen.

Ebenfalls in der Nähe des Küchenstudios soll eine Infrastruktur für das Aufladen von Elektrofahrzeugen entstehen, um die E-Mobilität voran zu bringen. Die WGM hatte ein Angebot eingeholt beim Energieversorger EnBW zum Aufstellen von Schnellladesäulen. Der Planungsausschuss empfahl, dafür Fläche zur Verfügung zu stellen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes. Das Thema E-Ladesäulen hatte dabei ebenso für reges Bürgerinteresse bei der Ausschusssitzung gesorgt wie das Aufstellen von neuen Geschwindigkeitsmesstafeln in der Gemeinde Meine.

Drei mobile Tempo-Messtafeln kommen

Die Bürger klagen vielerorts über zu hohes Tempo von Fahrzeugen, die Tafeln sollen Abhilfe bringen. Die Politiker sprachen sich dafür aus, drei mobile Messtafeln anzuschaffen. „Wir werden uns auf solarbetriebene Modelle konzentrieren, damit sie möglichst flexibel an verschiedenen Standorten aufgestellt werden können – auch ohne Strom vor Ort“, sagte Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann. Zunächst sollen die Tafeln dann am Gymnasium in Meine, an der Eichenstraße in Wedelheine und am Zellbergsheideweg in Meine aufgestellt werden.

Weiterhin beschäftigten sich die Ausschussmitglieder mit einer Vielzahl an kleineren Maßnahmen und Projekten in der Gemeinde. So ging es etwa um die üblichen jährlichen Pflegemaßnahmen an Wegen, konkret um den Schnitt von Bäumen und Sträuchern dort. Die üblichen Arbeiten sollen auch dieses Jahr wieder umgesetzt werden. Ebenfalls sollen wieder Laubcontainer für die Bürger aufgestellt werden – zentral in Meine. Die Ratsmitglieder Lange, Berggruen und Harms sowie ein Bürger aus Grassel erklärten sich bereit, die Aufsicht zu übernehmen.

Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung: Zuschuss für Bürger

Dann ging es noch um einen Zuschuss an Bürger, auf deren Grundstück eine 500 Jahre alte Eiche wächst, die ein Naturdenkmal ist. Der Baum war vom Eichenprozessionsspinner befallen, die Grundstückseigentümer hatten die Raupen für rund 1000 Euro beseitigen lassen. Da das Naturdenkmal auch viele Besucher anlockt, sprach sich der Umweltausschuss dafür aus, ausnahmsweise in diesem Einzelfall einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 700 Euro zu gewähren.

Und grünes Licht gab es auch noch für eine Ergänzungssatzung im Ortsteil Gravenhorst. Dort möchten Bürger eine Baumaßnahme umsetzen. Das Thema Bänke an den Meiner Teichen hingegen wurde vertagt. Eine Bank war dort bereits erneuert worden, was Ratsherr Hans-Georg Reinemann lobend hervorhob. Er möchte jedoch die Situation noch einmal vor Ort betrachten mit dem Ausschuss, da auch Schilf geschnitten werden müsste.

Von Chris Niebuhr