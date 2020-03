Versuchter Mord in Schwülper: Sohn (9) musste Messerattacke auf Vater miterleben

Hildesheim/Schwülper

Das Verfahren gegen eine 34-Jährige aus Schwülper wegen versuchten Mordes wurde am Dienstag am Landgericht Hildesheim fortgesetzt.

Die Besucher bei diesem Prozess mussten sich beim Eintritt in das Gerichtsgebäude die Hände desinfizieren und im Gerichtssaal auseinanderrücken. „Zum ersten Mal filmen wir heute auch die Fotos aus den Akten ab und übertragen sie auf einen Bildschirm“, sagte der Vorsitzende Richter Rainer de Lippe am Anfang des Prozesses. Damit wollte er verhindern, dass die Prozessbeteiligten eng beieinander stehen und vor dem Richtertisch Einblick in die Akten nehmen.

Bevor der attackierte 39-jährige Noch-Ehemann der Angeklagten gehört wurde, machte die 34-Jährige weitere Angaben zu den Streitigkeiten vor dem Messerangriff. Auseinandersetzung habe es unter anderem um die Betreuung und Beeinflussung der Kinder gegeben. Sie wollte, dass die Kinder nur noch an den Wochenenden wechselseitig bei Vater oder Mutter schliefen. Der Vater hätte dies freiwillig nie zugelassen, so die Angeklagte.

Sie wollte ihn „finanziell an die Wand drücken“

Nach der gerichtlich festgelegten Umgangsregel durften die Kinder jeden Montag und Dienstag bei dem Vater sein. Sie habe sich dann einen anderen Weg überlegt. „Mir ging es darum ihn finanziell an die Wand zu drücken, um eine Verhandlungsgrundlage für den Umgang mit den Kindern zu bekommen“, sagte die Frau vor Gericht. Ganz konnte Richter de Lippe diese Vorgehensweise nicht nachvollziehen. „Damit erhofften sie sich ernsthaft eine vertrauliche Verhandlungsbasis zu schaffen?“ fragte er die Angeklagte.

Per Handy wollte sie ihn überwachen

Sie verlangte Unterhalt, versuchte ihm eine Steuerhinterziehung nachzuweisen, indem sie ein Handy unter seinem Auto fixierte, das GPS-Daten übermittelte. Da der Ehemann seinen Carport per Kamera überwachte, entdeckte er das Handy schnell. Als Zeuge versuchte der 39-Jährige gefasst und sachlich über die Messerattacke vor Gericht zu berichten. Gefreut habe er sich, dass seine Noch-Ehefrau ihn am 9. November 2019 anders als sonst in das Haus gebeten habe..

Er wollte seinen Sohn begrüßen, da stach sie zu

Als er seinen Sohn begrüßen wollte, habe er einen brennenden Schmerz im Halsbereich gespürt. Er sah seine Ehefrau mit einem Messer in der Hand. „Wie bei Psycho stand sie mit einem riesigen Messer in der Hand vor mir“, sagte der Mann vor Gericht. Er habe sie gepackt, es sei zu einem Gerangel gekommen, bei der er sie zu Boden gebracht habe. Sichtlich erschüttert wirkte der 39-Jährige, als er dann davon berichtete, wie sein kleiner Sohn schreiend den Kampf seiner Eltern verfolgen musste.

Szene aufgenommen

Die gesamte Auseinandersetzung hatte der Mann mit seinem Handy akustisch aufgenommen. Eigentlich wollte er damit dokumentieren, wie seine Ehefrau mit ihm vor den Kindern umgeht – für ein eventuelles Verfahren vor dem Familiengericht. Dem 39-Jährigen wurde von seinem Hausarzt eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert. Seit Februar ist er arbeitsunfähig. Vor dem Landgericht wurde klar, dass sich die Noch-Eheleute ziemlich ähnlich sind – etwa in dem ausführlichen Schildern der Details ihres Rosenkriegs.

Von Bettina Reese