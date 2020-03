Versuchter Mord des Ehemannes? 34-Jährige sagt unter Tränen aus

Schwülper

Einen wahren Rosenkrieg lieferte sich zwei Jahre lang ein junges Ehepaar in Schwülper. Ihre schwierige Trennung mündete in einer Messerattacke. Die 34-jährige Ehefrau stach auf ihren Ehemann ein. Seit Freitag muss sich die Frau vor dem Landgericht Hildesheim wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Das soll passiert sein

Laut Anklage wollte der von der Frau getrennt lebende Ehemann am 9. November 2019 gegen 7.45 Uhr seinen eineinhalbjährigen Sohn zum Wochenende abholen. Anders als sonst ließ die Frau den Mann in den Flur des Einfamilienhauses. Der Staatsanwalt ist sich sicher, dass die 34-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits den Entschluss gefasst hatte, ihn mit einem Küchenmesser anzugreifen und zu töten. Im Flur des Hauses soll die Frau den Mann von hinten in Hals- und Schulterbereich gestochen haben. Nach einer Rangelei soll sie weiter versucht haben ihn den Oberkörper zu stechen. Die Polizei nahm die Frau sofort fest. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft im Hildesheimer Frauengefängnis.

Angeklagte korrigiert erste Angaben

Unter Tränen schilderte die 34-Jährige dann ihre Version der Geschichte. Vor Gericht gab die Frau zum ersten Mal zu, dass sie das Küchenmesser auf ihrem Schuhschrank deponiert hatte. Bei ihrer polizeilichen Vernehmung bezichtigte sie noch ihren Ehemann, das Messer mitgebracht zu haben und schilderte eine Notwehrsituation. Diese Version korrigierte die 34-Jährige vor Gericht. Sie gab zu, dass Messer auf dem Schuhregal im Flur deponiert zu haben. „Das Messer lag in 1,50m Höhe seit er mir den Ellenbogen ausgekugelt hatte“, sagte die Frau. Bei einer Übergabe der Kinder im September 2019 soll der Mann seine Frau vor dem Haus geschubst haben. Bei dem Sturz hatte sie sich am Ellenbogen verletzt.

Details der Ehestreitigkeiten

Immer wieder hatte die Frau das Bedürfnis Details ihrer Ehestreitigkeiten zu erzählen. Sie berichtete, dass ihr erstes Kind im März 2015 zur Welt kam. Noch vor der Geburt des Sohnes, trennte sich das Paar im Herbst 2016. Schluchzend berichtete sie, dass er sich trotz der Trennung zu ihr ins Ehebett gelegt hätte. Immer wieder sei es zu Streitigkeiten gekommen, er habe sich geweigert auszuziehen. Nach einem Umgangsverfahren vor Gericht musste er Ende November 2018 ausziehen. Kontakt zu ihm habe sie dann nur noch bei der Übergabe der Kinder gehabt. Kommuniziert wurde per E-Mails, an deren Ende sie ihrem Ehemann regelmäßig beschimpfte. Das Haus habe er fast ein Jahr lang nicht betreten – bis zum 9. November 2019. Nach eigenen Angaben wollte sie an diesem Tag einige Dinge mit ihm klären, schaffte es aber nicht.

Angeblich zwei Jahre Terror

Da es zwei Jahre lang fast täglich Terror gegeben hätte, habe sie einfach nicht mehr gekonnt. Als er dann nach ihrer Auffassung wieder den „Super-Papa“ gespielt habe, habe sie zum Messer gegriffen und zugestochen. Bei ihrer Schilderung der anschließenden Rangelei erschraken die Zuschauer durch einen Knall. Die Angeklagte hatte mit der Hand auf den Tisch geschlagen, um zu verdeutlichen, wie stark ihr Ehemann ihren Kopf auf den Boden geschlagen hatte. Am nächsten Verhandlungstermin, dem 17. März 2020, wird der Ehemann als Zeuge gehört.

Von Bettina Reese