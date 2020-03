Versuchter Mord am Ehemann: Frau aus Schwülper plaudert in der Haft über die Tat

Gifhorn/Hildesheim

Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wird einer 34-Jährigen aus Schwülper vorgeworfen. Immer wieder beteuerte sie vor dem Landgericht Hildesheim , dass sie ihren Noch-Ehemann bei der Messer-Attacke am 9. November 2019 nicht habe umbringen wollen.

Einer ihrer Nachbarn bezeichnete die 34-Jährige vor Gericht als jemanden, der für seine Familie gekämpft hätte. Große Anerkennung hatte er für sie, da sie ihren Carport allein geplant und gebaut hätte. Über ihre Eheprobleme habe sie sich aber nie ausgelassen. Bei der Familie des Nachbarn hatten die Kinder den Samstag vor der Tat verbracht. „Die Mutter war auf einem Funklehrgang der Feuerwehr. Wir haben auf ihre Tochter und den Sohn aufgepasst“, sagte der Nachbar.

Der Attackierte rief bei den Nachbarn an

Da seine Tochter mit der Tochter der Angeklagten befreundet sei, ging dies problemlos. Die Kinder hätten sich bei ihnen wohlgefühlt, so der Mann weiter. Deshalb, so nimmt er an, wollte die Tochter der Angeklagten wenige Tage später bei seiner Familie übernachten. Es war die Nacht vor der Tat. „Es war ausgemacht, dass die Mutter das Kind morgens um 8 Uhr wieder abholt“, sagte der Mann. Dazu kam es aber nicht mehr. Am folgenden Morgen soll der Noch-Ehemann der Angeklagten erstaunt darüber gewesen sein, dass seine Tochter woanders übernachtete – dann kam es zur Messerattacke. Einige Tage später habe sich der Noch-Ehemann der Angeklagten bei ihnen telefonisch gemeldet und die Angeklagte als manipulativ bezeichnet, die jetzt mehrere Jahre aus dem Spiel sei. Manipulativ deshalb, weil sie die Tochter dazu gebracht hätte bei den Nachbarn zu schlafen. Das konnte der Zeuge nicht ganz nachvollziehen.

Eine Zeugin sieht die Angeklagte als Opfer

Auf Nachfrage des psychiatrischen Sachverständigen fiel dem Mann keine Situation ein, wo die 34-Jährige unerwartet reagiert hätte. Eine 38-jährige ehemalige Freundin berichtete dem Gericht, dass die Angeklagte in der Trennungsphase ihr berichtet habe, dass das Jugendamt erst etwas unternehmen könne, wenn sie verletzt werden würde. Nur wenige Sekunden habe die 34-Jährige über eine Selbstverletzung nachgedacht und dann festgestellt, dass dies auch keine Lösung sei, so die 38-Jährige weiter.

Aussagen von Mit-Inhaftierten

Einem weiteren Vorfall ging die Kammer dann mit der Ladung weitere Zeuginnen nach: Aus der Untersuchungshaftanstalt in Hildesheim kam die Information, die Angeklagte würde jemanden suchen, der ihrem Ehemann etwas antun solle. Die Zeugin, von der diese Mitteilung kam, wurde von einer anderen als wenig glaubwürdig eingestuft. Eine weitere Inhaftierte will die Angeklagte gefragt haben, warum sie ihren Mann umbringen wolle. Er habe es nicht anders verdient, soll die 34-Jährige geantwortet haben. Der Prozess soll am 25. März fortgesetzt werden.

Von Bettina Reese