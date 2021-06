Meine

Die Gemeinde Meine wollte per Klage ein Versetzen des Ortseingangsschilds nach Osten erzwingen, damit der Friedhof in Innerortslage liegt. Das Anwaltsbüro Appelhagen hat der Gemeinde jetzt empfohlen, die Klage gegen den Landkreis zurück zu ziehen. Bei vier Nein-Stimmen nahm der Gemeinderat diese Empfehlung an, verbunden mit einem Aber.

Das Anwaltsbüro hatte unter Verweis auf das Straßenverkehrsrecht geschrieben: „Wir haben keinen Gesichtspunkt gefunden, nach dem die Gemeinde einen eigenen Anspruch gegen den Landkreis auf Versetzung des Ortseingangsschildes haben könnte.“ Das Verwaltungsgericht habe in ähnlichen Fällen Klagen abgewiesen. Hans-Georg Reinemann (parteilos) echauffierte sich: „Das Privatunternehmen hat es hinbekommen, das Ortseingangsschild 70 Meter nach Osten zu versetzen, aber am Friedhof darf weiter mit Tempo 100 gerast werden.“ Dr. Ulrich-Dieter Standt (SPD) verwies auf den Zynismus solcher Entscheidungen: „Die Ampel am Kuhweg haben wir auch erst bekommen, nachdem eine Mutter dort totgefahren wurde – müssen wir immer erst einen Blutzoll entrichten?“ Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann (SPD) versicherte, dass das Thema noch nicht beendet sei: „Wir wollen das auf alle Fälle hinbekommen.“

„Es geht darum, dass wir kein Endlager haben wollen, egal was da liegt“

Einstimmig bekräftigte der Rat seine Stellungnahme zur Wiederaufnahme der Standortprüfung durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung für ein Zwischenlager, das die aus der Asse geborgenen radioaktiven Abfälle aufnehmen soll. „Wir haben die Befürchtung, dass man sich erneut an Bechtsbüttel erinnert“, begründete Ingrid Richter (CDU). Die Stellungnahme solle ein Zeichen setzen: „Denkt nicht mal daran, an uns zu denken!“ Eberhard Stolzenburg (WGM) ergänzte: „Es geht darum, dass wir kein Endlager haben wollen, egal was da liegt.“

Damals mit den Anwohner abgesprochen: In der Heidekoppel Meine und in der Lauseheide Bechtsbüttel wollte niemand Pflanzinseln haben. Quelle: Archiv

Hitzig debattierte der Rat, ob man in den Wohngebieten Heidekoppel in Meine und Lauseheide in Bechtsbüttel nachträglich Pflanzinseln anlegen sollte. „Nur weil zwei Leute keine Bäume vor der Tür wollen, können wir nicht auf das Gesamtgrün verzichten“, meinte Antragsteller Reinemann. „Beim Straßenausbau sind die Anwohner befragt worden und haben sich gegen Begleitgrün ausgesprochen“, erinnerte Heinsohn-Buchmann. „Aber die Gemeinde hat doch eine Gesamtverantwortung“, hielt Dr. Arne Duncker (Grüne) dagegen. Christoph Kasper (WGM) wies auf einen Grünstreifen quer durch die Heidekoppel hin: „Ja, die Grundstücke sind reichlich karg, viele haben Schottergärten, aber es gibt grüne Schneisen.“

Im Zweifelsfall bleibt die Grünpflege doch wieder an der Gemeinde hängen

Theodor Eggers (CDU) stellte die Frage, wer sich anschließend um die Pflege des Grüns kümmere. „Im Zweifelsfall doch wieder die Gemeinde.“ Was einen erhöhten Personalbedarf im Bauhof nach sich ziehe, ergänzte Stolzenburg. Duncker meinte zwar, ungepflegte Pflanzinseln seien weniger schlimm als nackter Beton, aber mit großer Mehrheit entschied sich der Rat gegen nachträgliche Anpflanzungen. „Für künftige Baugebiete könnten wir das in die Kaufverträge aufnehmen, dass Anwohner sich um die Pflanzinseln vor ihren Türen kümmern oder eine Fachfirma beauftragen müssen“, regte Standt an.

Der „Niedersächsische Weg“ für Meine Braucht Meine einen eigenen Ratsbeschluss, um die im „Niedersächsischen Weg“ für Landesebene bereits verbindlichen ökologischen Standards umzusetzen? Dr. Arne Duncker (Grüne) hatte einen entsprechenden Antrag in den Gemeinderat eingebracht – aber wenngleich die einzelnen Punkte gar nicht so strittig waren, wurde der Gesamtantrag zum Schluss doch mit großer Mehrheit abgelehnt. In Dunckers fünfteiligem Antrag ging es darum, dass landwirtschaftlich genutztes Gemeindeland langfristig ökologisch bewirtschaftet wird, dass die Gemeinschafts-Verpflegung in Kitas mit Lebensmitteln aus ökologischem und/oder regionalen Anbau erfolgt, dass gemeindeeigener Wald ökologisch bewirtschaftet und weiter entwickelt wird, dass für Kompensationsmaßnahmen ein Kataster auf Gemeindeebene erstellt wird und dass es bis 2025 ein Biotopverbundkonzept gibt. Alles gut und schön, aber: „Das steht alles auch so im Wahlprogramm der Grünen“, hatte Ingrid Richter (CDU) sich schlau gemacht. „Das heißt, die Gemeinde soll hier das Wahlprogramm der Grünen beschließen.“ „Genau das ist auch mein Problem mit diesem Antrag“, stellte Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann fest. Entsprechend wurde der Antrag bei einer Enthaltung und vier Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Das ehemalige Portas-Gebäude: Die Gemeinde will jetzt prüfen, den Mietvertrag vorzeitig zu beenden. Quelle: Christina Rudert

Die Verwaltung soll prüfen, ob ein Ausstieg aus dem Mietvertrag für das ehemalige Portas-Gebäude zum 31. Dezember 2022 möglich ist – eine Entscheidung, die nach langwierigen Diskussionen in früheren Ratssitzungen mit großer Mehrheit getroffen wurde.

Von Christina Rudert