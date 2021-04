Uwe-Peter Lestin: Ein Gutachten zum Sportplatz in Groß Schwülper jagt das nächste

Groß Schwülper

Die Gemeinde Schwülper behält ihren Kurs zur Umgestaltung von Bushaltestellen in barrierefreie Stopps bei. Auch in diesem Jahr werden wieder Haltestellen neu gemacht – für insgesamt rund 750 000 Euro. Es fließt eine hohe Fördersumme, bei der Gemeinde verbleibt lediglich ein Eigenanteil von rund 100 000 Euro. Und für das nächste Jahr gehen die Planungen schon weiter, wie Ina Berg vom zuständigen Planungsbüro nun dem Bauausschuss erläuterte.

In diesem Jahr geht es konkret um die Haltestellen Kiefernweg und An der Aue in Klein Schwülper/Rothemühle, Im Born in Groß Schwülper sowie Schmiedegasse und Feuerwehr in Lagesbüttel. Die Stopps werden barrierefrei umgebaut und zum Teil mit neuen Wartehäuschen beziehungsweise Schutzdächern ausgestattet – je nach Platzverhältnissen vor Ort.

Bei vielen Projekten noch im Zeitplan

Bei den Haltestellen für das Programm im Jahr 2022 hingegen handele es sich vielfach um Neubauten, erforderlich aufgrund von Fahrplanänderungen der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Gifhorn (VLG), wie Planerin Ina Berg erläuterte. Auf der Liste der Gemeinde stehen die Haltepunkte Rotdornallee Lagesbüttel (Standort Dorstraße), Hauptstraße Groß Schwülper (Standort Poststraße), Dösskamp Groß Schwülper auf der Heinrichstraße sowie Waller Lehmweg in Lagesbüttel und Waller See Hafenstraße in Walle. „In der Hafenstraße ist unser Ziel zudem auch, zugleich eine vernünftige Querung zu bekommen“, sagte Bürgermeister Uwe-Peter Lestin.

Weiterhin informierte der Bürgermeister auch über den Stand laufender Projekte: Man sei im Zeitplan bei Schulstraße, Schlossstraße, Dorfplatz Walle, Verwaltungsgebäude Groß Schwülper und Baugebiet Dösse II. Weniger erfreulich: In der Kita Walle mussten aufgrund eines Wasserschadens zwei Gruppen umquartiert werden. Und beim Sportplatz Groß Schwülper jage derzeit ein Gutachten das nächste zur Frage, ob das Pflaster aufgemacht werden müsse oder nicht. „Dabei wollten wir eigentlich den Platz saniert haben und uns nicht über so etwas streiten“, bedauerte Lestin.

Erst die Sitzprobe, dann die Bestellung

Schließlich folgten noch diverse Empfehlungen des Ausschusses zur Anschaffung neuer Möbel für das Bürgerhaus. Nach Vorab-Sitzproben sprachen sich die Mitglieder für neue Stühle mit Eichenlehne aus. Es sollen sowohl Sitzgelegenheiten mit Sitz- und Rückenpolster (50 Stück) als auch Stühle nur mit Sitzpolster (66 Stück) sowie 20 ungepolsterte Stühle beschafft werden. Klapptische sollen mit weißer Platte erworben werden, Größe 80 mal 140 Zentimeter. Vergeben wurden dann noch die Bepflanzung am neuen Verwaltungsgebäude sowie die Inneneinrichtung dort. Und auch über die Gestaltung einer Pflanzinsel Im Brink sprach der Ausschuss. Sie soll Ersatz sein für eine bereits überpflasterte Insel, die zugunsten einer besseren Parksituation entfernt worden war

Von Chris Niebuhr